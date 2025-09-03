桃園致力兒少保護服務　開辦系列課程助專業升級

▲桃園致力兒少保護服務，與林口長庚辦理系列課程。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局副局長陳茹文，2日出席於林口長庚醫院辦理的兒少保護工作人員系列課程。她表示，兒少保護服務是市府團隊非常重視的一環，積極守護兒少安全亦是使命，市府與第一線從事兒少保護人員一同努力、成長和進步，致力成為保護兒少的守護者。

林口長庚邱政洵副院長認為，兒少保護工作十分複雜，需要不同專業團隊緊密合作，看見實務工作者面對各種壓力下，仍願意為兒少付出熱忱，期盼透過持續交流，讓兒虐事件逐漸減少。

本次活動課程規劃包括，「從實務看見真相：警政在受虐案件處理中的角色與行動策略」、「兒少精神虐待及心理療育」及「如何覺察兒少或照顧者之童年逆境創傷」，內容涵蓋警政、心理專業與創傷識別等多面向主題，幫助一線工作人員瞭解兒少創傷的後續照顧及實務現場，提高對兒少服務的敏感度，展現更全面且有效的專業行動力。

林口長庚醫院兒保醫療中心葉國偉主任、市府警察局婦幼隊黃莉婷巡官、台北地檢署蔡沛珊主任檢察官、土城醫院楊緯聖醫師、林口長庚醫院林俏汎醫師、台北教育大學謝政廷助理教授及輔仁大學鍾佩怡助理教授及來自超過百位各縣市一線兒保網絡工作人員一同參與。