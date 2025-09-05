歷經三年籌備！　「自由自在」女性書藝展桃園青埔展出

▲市長張善政出席「自由自在」女性書藝展。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市橫山書法藝術館、4日舉行「自由自在：臺灣當代女性書藝展」開幕。策展人臺灣大學盧慧紋教授表示，「自由自在」就是走自己的路，這項展覽歷經3年籌備、集結59位知名海內外女性書藝家、62件精彩作品，展期自9月5日至12月1日，邀請喜愛書藝的國人親臨體驗當代女性書藝的多元風貌與文化價值。

▲「自由自在」女性書藝展，由臺灣大學盧慧紋教授策展。（圖／文化局提供）

市長張善政出席活動表示，本展為橫山書法藝術館首次以女性為主題策展，在策展人盧慧紋教授的專業規劃，透過多元風格展現女性書藝家的才華與獨特視角，帶領觀眾欣賞跨越時代與地域的作品，體驗女性書藝的自由與力量，市府也將持續攜手各界推動書藝文化，在橫山書法藝術館推出優質展覽。

桃園市立美術館長林詠能表示，桃美館長期關注當代書法與藝術史建構，並聚焦性別議題，補足臺灣女性書法史的空白。本展透過日治時期至當代國際創作者的作品，完整呈現跨世代女性書法的發展脈絡與獨特風貌。女性書藝不僅展現優雅與力量，更跨越地域與媒材，連結生命感知與社會議題，拓展藝術多元視野。

▲「自由自在」女性書藝展開展，各界人士出席熱絡。（圖／文化局提供）

林館長強調，橫山書法藝術館致力打造國際書法藝術重要交流平台，未來將持續推動臺灣藝術史研究，並深化國際合作，為臺灣書法藝術開創更多可能。策展人盧慧紋教授表示，「自由自在」不僅象徵走出自我道路，更寓意在順境或挑戰中皆能安放身心、堅毅前行。

文化局表示，本展針對臺灣女性書法藝術發展特色，策劃「網絡與系譜」、「她的身體」、「跨界」與「日常經驗與當代書寫」四個主題單元，以女性視角展現書法藝術的筆墨美感，以及女性在藝術與生活中的力量與自主，展出期間並規劃專題講座及「女性之夜」夜間專場等活動，更多資訊請至桃園市立美術館官網查詢。