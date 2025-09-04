中國信託捐1700萬助台南災後重建　黃偉哲：企業愛心令人感動

▲中國信託金融控股公司捐贈1700萬元助台南災後重建，市長黃偉哲代表受贈並頒感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市近日接連受丹娜絲颱風及0728、0802水災影響，多處地區災損嚴重，中國信託金融控股公司4日宣布捐贈新台幣1700萬元予台南市政府，由市長黃偉哲代表受贈，並頒發感謝狀給中國信託總經理高麗雪，感謝該企業在城市急需重建之際，展現企業社會責任與愛心。

黃偉哲市長表示，中國信託長期關注公益、社會救助與教育發展，多年來與市府密切合作，在台南災後關鍵時刻捐輸巨款，令人十分敬佩。此次捐款將優先用於房屋、車輛損失慰助，以及協助低收入戶、獨居長者、身心障礙者修繕房屋，務求讓災民獲得即時、實質的幫助，盡快恢復安定生活。

黃偉哲市長指出，市府在災後已全力投入救援與重建，目前屋損慰助金核撥率已逾九成，發放金額超過10億元，中信金控此時捐款，對加速災後復原具有莫大助益，也期待未來持續攜手中國信託推動台南城市發展，讓台南、台灣更好。

中信金控總經理高麗雪表示，中國信託與台南市素來有合作基礎，包含公益興學、環境保護等專案。此次看到天災衝擊民生，期盼透過捐輸減輕災民困境，未來也將持續支持台南發展，展現企業善盡社會責任的精神。

台南市社會局則補充，捐款運用將全程公開透明，除按月公告名冊於官網，也會依法於年度活動結束後向衛福部備查，邀請更多企業與社會大眾發揮愛心，協助災民早日重返正常生活。