城隍迎花神、保生送平安　台南北區廟埕文化親子手作活動9/20登場

▲北區區公所將於9月20日在縣城隍廟前舉辦「城隍迎花神，保生送平安」活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南北區年度文化盛事來了！北區區公所將於9月20日下午在縣城隍廟前舉辦「城隍迎花神，保生送平安」活動，結合傳統信仰、親子手作與廟埕特色，從三老爺宮花神、縣城隍夜巡到三處保生大帝信仰，打造一場文化與藝術兼備的親民活動，邀請民眾在體驗中認識在地文化，留下美好回憶。'

活動內容豐富，包含講師帶領親手製作鹽滷豆花，並由「台南市鹽友關懷協會及安順鹽場」準備豆花供民眾品嚐；另有花神扇手繪課程，將花神元素化為藝術扇面；趣味滿滿的紙黏土手作課程，邀大小朋友創作可愛「便當組合」。此外，專業老師將帶領走讀鎮北坊三間保生大帝廟宇——福隆宮、興濟宮與元和宮，深入了解信仰故事。

壓軸造型走秀活動，將邀請15位孩子以鮮花與氣球妝點造型，再由專業梳化師操刀美妝，邀請民眾一起登台走秀。北區區長潘寶淑表示，本次活動不僅適合親子參與，也非常適合喜愛文化、手作與攝影的朋友前來共襄盛舉。

此次活動採事先報名制，包含豆花製作、花扇繪製、黏土便當、醫神巡禮與造型走秀等五大主題，每項酌收50元材料費，名額有限，即日起開放線上報名，額滿為止。詳情可至北區公所「鎮北城事」Facebook專頁或報名網址（https://reurl.cc/vLG9jL）查詢，邀請民眾一起走進信仰與歷史交織的文化之旅。