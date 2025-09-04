　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨選對會成立！林俊憲喊輸家別叛黨　陳亭妃籲找最強候選人

▲▼民進黨立委林俊憲、陳亭妃。（圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委林俊憲、陳亭妃。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨昨通過成立2026年選舉對策委員會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人。有意角逐下屆台南市長的綠委林俊憲今（4日）表示，民進黨是民主開放的政黨，所有規則訂得清清楚楚，不要再亂猜、抹黑，盼輸者接受結果，不要有叛黨、跑票行為。同樣有意參選的綠委陳亭妃則說，選對會是各派系推出的代表所組成的成員，會為徵召區尋找最強候選人，共同為民進黨打造2026最強戰隊。

民進黨3日中常會中通過成立2026年選舉對策委員會，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流）。

據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時說，選對會目標就是為國家找出最優秀、最適當的人選，有兩點提醒，第一，爭取提名的過程，嚴禁發生相互攻訐、傷害本黨形象，以及影響公平競爭的行為；第二，爭取提名的過程，不得違反黨的《公職候選人提名條例》和國家的 《公職人員選舉罷免法》規定。

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

對此，林俊憲今（4日）透過自錄影片表示，黨中央成立選對會，也代表民進黨要開始啟動明年縣市長選舉的相關準備工作，要開始起跑。對於相關提名作業、遊戲規則，民進黨是民主開放的政黨，所有規則訂得清清楚楚，所以過去來自黨內外，不要再亂猜、抹黑，民進黨會按照公平、民主的機制進行，這也是賴主席不斷宣示的原則。

林俊憲說，同時當然也希望黨內彼此要做君子之爭，這是從以前到現在每次選舉都不斷呼籲的原則，因為只有透過公平民主的競爭，初選後才有空間可以做黨內整合，也希望贏的人能夠做相關團結、整合的工作，輸的人要接受選舉結果，不要有叛黨、跑票的行為。

陳亭妃則透過文字回應《ETtoday新聞雲》，選對會是各派系推出的代表所組成的成員，除了為初選區訂出期程外，讓人選可以透過初選民調趕快產生，也會為徵召區尋找最強候選人，共同為民進黨打造2026最強戰隊。

▼民進黨立委陳亭妃。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。圖為陳亭妃委員質詢畫面。（圖／記者湯興漢攝）

 
大罷免大敗後，民進黨將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署逼宮一事。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆3日表示，民進黨到今天為止並不認為大罷免有錯，賴清德一定性，等於完全綁死，沒有理由叫柯建銘下台，沒有錯為什麼要下台？他直言，柯建銘敢這樣，背後一定有支持的力量，這個力量不是賴清德能動的了得，支持柯的人也不在乎賴清德聲望往下，所以受傷的就是賴清德。

