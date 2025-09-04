台中「全台最大垃圾山」34萬噸超載難處理　市府估2042年才能清掉

▲民進黨批盧秀燕。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中有三座垃圾焚化爐，其中的文山焚化爐因為老舊，計畫拆除重建，但是盧市府改建工程延宕6年多，這段期間垃圾必須運往大里掩埋場堆置。但大里掩埋場2024年7月就已經滿載，卻不斷超量堆積廢棄物，累積「34萬噸」垃圾無法處理，成全台最大垃圾山。須等「2042年」才有可能清掉。民進黨今（4日）批評，大里垃圾山就是盧秀燕留給台中市民的大禮物，當初一上任就喊卡焚化爐升級改推方案，進度卻嚴重落後，無能處理而裸露的垃圾，市民只能受苦。

大里掩埋場容量在2024年就已經滿載，仍堆置34萬噸垃圾，是全國第大垃圾山，未來8年還要再堆48萬8000噸，共82萬噸的垃圾至少要到2042年才可能被清除完畢。

民進黨批評，一場垃圾危機，盡顯盧秀燕處理市政的無能！細數盧市長任內這幾年，有超過34萬噸垃圾，被暫置在大里掩埋場，裸露的垃圾山，從快速道路上遠遠的就看得到，盧秀燕無法解決的垃圾，就這樣變成了盧秀燕離任前，送給台中市民的大禮。

民進黨列舉，前市長林佳龍曾規劃10億預算，辦理舊焚化爐升級，盧秀燕上任馬上喊卡，改推文山焚化爐BOT案，工程延宕至今，進度嚴重落後，垃圾只能越堆越多，從盧秀燕上任前的7000噸，到現在的「34萬噸」，無能處理而裸露的垃圾，市民只能受苦。

民進黨質疑，大里掩埋場早在2024年7月就滿載，照盧市府規劃，要等到 「2042年」才有可能清掉，盧市長的無能，台中市民要忍受整整18年的過渡期，如果連垃圾都處理不好，國民黨盧秀燕憑什麼劍指總統大位，高談治理國家方針？