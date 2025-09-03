來屏東東港注意了！明起展開交通大執法　重點取締項目曝光

▲東港警分局展開無號誌路口大執法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



有鑑於近期交通事故發生率上升，東港警分局為有效降低車禍事故發生，除依警察局專案勤務規劃違規取締外，該分局亦針對無號誌路口易違規態樣展開為期一週(9月4日起至9月10日止)交通大執法勤務，重點針對無號誌路口常見違規態樣加強取締，同時搭配交通安全宣導，使民眾充分了解行經路口減速慢行的重要性，以降低交通事故發生。

東港警方表示，執法主要目的是希望提升駕駛人安全觀念，使民眾遵守交通規則，也積極預防交通事故之發生，針對交安事故加強檢視分析，落實「情境管理」、「精準執法」、「有感取締」以及「執法溫度」之人本交安。

警方再次呼籲用路人「車輛慢看停 行人安全行」、「駕駛車輛行經路口時，應遵守號誌行駛」、「喝酒不開車開車不喝酒；酒後代駕安全回家」，提升正確交安觀念以維護每一位用路人之安全。

分局長高志正提醒民眾，執法只是手段，讓駕駛人及行人養成遵守路權的觀念與習慣，達到落實「人本交通、維護路口通行安全、防制事故發生」，這才是執法目的，呼籲各位用路人共同推動「路口慢看停」之「路權」觀念，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，共建立友善之交通環境。