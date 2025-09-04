「游於藝」點亮美感教育！　南市12校培訓240位藝術小尖兵

▲台南市教育局與廣達文教基金會合作推動《游於藝》計畫，暑期培訓學生成為藝術小尖兵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局與廣達文教基金會攜手推動的廣達《游於藝》計畫邁入第11年，114學年度以「見微知美-驚豔新視界」為主題，規劃「自然觀察看見蘊藏之美」、「捕捉自然的奧秘」與「自然妙點子」三大展覽主軸，利用暑假期間為同盟學校學生辦理兩梯次藝術小尖兵培訓，實際走進博物館，透過沉浸式學習提升藝術素養與導覽能力，將在9月15日起的巡迴展覽中呈現成果。

市長黃偉哲表示，廣達文教基金會多年深耕台南，長期投入《游於藝》計畫，為藝術教育注入豐沛資源與創新思維，不僅培養學生美感與人文素養，更實現教育公平的願景。這樣具規模與深度的藝文合作，讓學生接觸平時難以親近的藝術文化資源，開啟不同學習視野，打造兼具創意與文化底蘊的學習環境。

教育局長鄭新輝指出，計畫透過博物館專業課程，讓同盟學校學生學習博物館運作、作品維護及導覽技巧，並以「能在眾人面前導覽一幅畫」為培訓目標。歷程中不僅培養藝術素養與表達能力，更幫助學生在實際導覽中建立自信、發掘潛能，讓藝術教育真正走進學生的生活與成長。

教育局補充，今年8月7日先辦理教師研習課程，8月14、15日完成12校共240位學生培訓。114學年度由立人國小領銜，中信國際高中、光華高中、南新國中、西港國中，以及永福、六甲、南科實小、億載、關廟、三慈、月津、立人等校參與，巡展將由永福國小起跑，為期一年，邀請各界共襄盛舉，見證學生藝術學習的成長與蛻變。