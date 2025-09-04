　
地方 地方焦點

「游於藝」點亮美感教育！　南市12校培訓240位藝術小尖兵

記者林東良／台南報導

台南市教育局與廣達文教基金會攜手推動的廣達《游於藝》計畫邁入第11年，114學年度以「見微知美-驚豔新視界」為主題，規劃「自然觀察看見蘊藏之美」、「捕捉自然的奧秘」與「自然妙點子」三大展覽主軸，利用暑假期間為同盟學校學生辦理兩梯次藝術小尖兵培訓，實際走進博物館，透過沉浸式學習提升藝術素養與導覽能力，將在9月15日起的巡迴展覽中呈現成果。

市長黃偉哲表示，廣達文教基金會多年深耕台南，長期投入《游於藝》計畫，為藝術教育注入豐沛資源與創新思維，不僅培養學生美感與人文素養，更實現教育公平的願景。這樣具規模與深度的藝文合作，讓學生接觸平時難以親近的藝術文化資源，開啟不同學習視野，打造兼具創意與文化底蘊的學習環境。

教育局長鄭新輝指出，計畫透過博物館專業課程，讓同盟學校學生學習博物館運作、作品維護及導覽技巧，並以「能在眾人面前導覽一幅畫」為培訓目標。歷程中不僅培養藝術素養與表達能力，更幫助學生在實際導覽中建立自信、發掘潛能，讓藝術教育真正走進學生的生活與成長。

教育局補充，今年8月7日先辦理教師研習課程，8月14、15日完成12校共240位學生培訓。114學年度由立人國小領銜，中信國際高中、光華高中、南新國中、西港國中，以及永福、六甲、南科實小、億載、關廟、三慈、月津、立人等校參與，巡展將由永福國小起跑，為期一年，邀請各界共襄盛舉，見證學生藝術學習的成長與蛻變。

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手

劉銘傳路上下學時段單向通車　基隆銘傳國中周邊不塞車了

南投秋祭陣亡將士緬懷先烈　明年將遷建虎山忠烈祠打造親民園區

城隍迎花神、保生送平安　台南北區廟埕文化親子手作活動9/20登場

快訊／台南安南區平房火警　鐵皮建物濃煙竄出

台南三館自行車道成形　58公里環狀路線帶你騎遍博物館風景線

避開關稅風暴！　藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

鐵工廠工人突昏厥倒地　屏東首支高級救護隊鬼門關前搶命

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會揮國旗激昂高歌「國家」好熱血

「新住民青年設計展」桃園今登場　跨文化創意齊聚

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

劉銘傳路上下學時段單向通車　基隆銘傳國中周邊不塞車了

南投秋祭陣亡將士緬懷先烈　明年將遷建虎山忠烈祠打造親民園區

城隍迎花神、保生送平安　台南北區廟埕文化親子手作活動9/20登場

快訊／台南安南區平房火警　鐵皮建物濃煙竄出

台南三館自行車道成形　58公里環狀路線帶你騎遍博物館風景線

避開關稅風暴！　藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

鐵工廠工人突昏厥倒地　屏東首支高級救護隊鬼門關前搶命

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會揮國旗激昂高歌「國家」好熱血

「新住民青年設計展」桃園今登場　跨文化創意齊聚

多名黨工涉罷免連署造假　國民黨推「萊爾校長」紓壓球募訴訟費

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

華航宣布推出全新會籍積分制度　哩程運用更彈性

張員瑛22歲生日！粉絲送「價值5億禮物」　裡面全是名牌包＋百萬飾品

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

新住民青年設計展　桃園3日登場

中秋選購桃園庇護工場好禮　可抽Switch2

桃園榮家慶九三軍人節　音樂會好熱血

桃捷「美食腸腸號」列車　玩心理測驗送糖

台南三館自行車道成形58公里環狀路線帶你騎遍博物館風景線

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

南投縣可望復獲中央一般性補助款償債30億達零負債

避開關稅風暴！藝群董座王正坤揭供應鏈重組生存之道

台鹽綠能案傳喚陳啓昱律師作證利益衝突疑慮再起

鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　夜空閃耀祈願城市平安

快訊／台南安南區平房火警鐵皮建物濃煙竄出

工人突昏厥倒地　屏東高級救護隊鬼門關前搶命

阿根廷房仲推出網路廣告，試圖銷售一棟位於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）近郊的豪宅，卻被發現屋內藏有珍貴藝術品，那就是80多年前遭納粹掠奪的義大利畫作《女士肖像》（Portrait of a Lady）。

