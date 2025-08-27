房地產廣告驚見「失竊80年」珍貴畫作！　前屋主身分曝光

▲失蹤80多年的《女士肖像》出現在阿根廷豪宅。（圖／翻攝Robles Casas & Campos）



記者吳美依／綜合報導

阿根廷房仲推出網路廣告，試圖銷售一棟位於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）近郊的豪宅，卻被發現屋內藏有珍貴藝術品，那就是80多年前遭納粹掠奪的義大利畫作《女士肖像》（Portrait of a Lady）。

BBC報導，該豪宅客廳沙發上方所掛的畫作，正是義大利畫家吉斯蘭迪（Giuseppe Ghislandi）創作的《女士肖像》，該作品描繪的是科萊奧尼伯爵夫人（Contessa Colleoni），在遭納粹掠奪之前，原本屬於荷蘭猶太藝術商人古德史蒂克（Jacques Goudstikker）。

荷蘭媒體《AD》調查發現，豪宅前屋主是納粹親衛隊軍官卡德吉恩（Friedrich Kadgien），他曾是希特勒心腹戈林（Hermann Göring）的高級財務顧問，曾被美國審訊官形容為「最卑劣的毒蛇」，二戰結束後逃往瑞士，又輾轉移居巴西及阿根廷，甚至搖身一變成為成功商人，直到1979年過世。

《AD》多年來試圖聯繫卡德吉恩的2名女兒未果，直到如今委託房仲出售豪宅時，才讓失蹤畫作意外曝光。最近該報終於成功聯繫上其中一人，但對方表示，「我不知道你們想要從我身上獲得什麼資訊，也不知道你們在說什麼畫。」

《AD》還指出，另一件被掠奪的作品、17世紀荷蘭畫家米格農（Abraham Mignon）的花卉靜物畫，也曾出現在姊妹倆的社群媒體上

戰爭期間，古德史蒂克協助其他猶太人避難，自己卻在逃亡途中死於一場海上意外，最後長眠於英國。他離世之後，1100多件珍貴藏品遭納粹強制收購，並由黨內高官瓜分。雖然部分藏品已被找回，收藏於阿姆斯特丹國家博物館，但這幅《女士肖像》先前一直下落不明。

荷蘭文化遺產署專家分析後表示，「沒有理由認為這是贗品。」古德史蒂克遺產代理律師強調，將盡全力追回這幅畫作。古德史蒂克的唯一繼承人、媳婦薩赫（Marei von Saher）也表示家族將致力追回中每一件被掠奪的藝術品，重建其遺產。