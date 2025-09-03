　
新學期開始！家長注意：同儕吸菸影響大　青少年更易上癮

▲餐飲業,廚師,廚房,抽菸,點火,用火,炒菜。（圖／視覺中國CFP）

▲新學期開始，青少年社交圈擴大，也可能接觸到吸菸行為。（圖示意／CFP）

記者胡至欣／綜合報導

新學年開始，孩子重返校園，也意味著社交圈擴大、接觸新朋友的機會增多。國民健康署提醒家長，青少年在這個階段容易受到同儕影響，尤其是吸菸行為。研究發現，如果身邊有吸菸朋友，孩子開始吸菸的機率比沒有的朋友高出17.5倍，國中生甚至高達22.7倍。

青春期是吸菸行為養成的關鍵階段，此時青少年在社交場合中更容易接觸菸草與尼古丁產品；同時，青春期的大腦對尼古丁的成癮作用更加敏感，並影響學習、記憶等心肺及腦部功能。近年，菸商利用時尚包裝與社群行銷吸引年輕人，也讓戒菸難度加大，健康風險持續累積。

根據112年青少年吸菸行為調查顯示，若周遭有吸菸的朋友，開始吸菸的機率大幅提高，甚至比沒有吸菸朋友的青少年高出17.5倍（國中生22.7倍、高中職學生13.1倍）。此外，未曾吸菸學生中，有17.9％表示，未來一年內好友提供紙菸時，自己可能會嘗試（國中生13.6％、高中職學生21.9％）。國民健康署提醒，朋友雖重要，但不要讓同儕行為削弱對菸害的警覺心。

「拒菸八不」技巧，助青少年勇敢說不：

1. 不接受（堅持拒絕）：堅定拒絕可有效化解對方的要求。

2. 不隱瞞（告知理由）：用簡單的理由拒絕對方的要求。

3. 不尷尬（自我解嘲）：幽默自己，我就是不做，又何妨！

4. 不逗留（遠離現場）：三十六計走為上策，藉機遠離現場。

5. 不縱容（友誼勸服）：以友情為出發點，動之以情，規勸對方。

6. 不硬碰（轉移話題）：邀請一同做別的事，化解情境。

7. 不被說服（反說服法）：用道理、證據說服對方。

8. 不被激將（反激將法）：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。

開學是養成健康生活習慣的好時機。面對菸草與尼古丁產品誘惑，青少年需要家庭與社會支持。家長可以多陪伴、多觀察，留意孩子是否有不明花費、氣味或行為異常，及早引導做出正確選擇。任何形式的菸品都會傷害健康，電子煙也不例外。一起營造無菸、健康、支持的成長環境，讓青春更安全、更自在。

09/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「穩居四箭」拍板！陳時中曝婚育宅加碼1.1萬戶　租補再擴大
七月半驚魂！北投、士林各傳女駕駛不明原因自撞
台中檳榔攤西施遭偷拍私密片　小王傳給綠帽夫：她自己搬開
陳傑憲辣妻甜曬「高顏值全家福」！　牽手放閃震撼萬人
徐巧芯遇偏綠媒體人「開心合照」酸：反觀...
別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

