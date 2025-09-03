　
大陸 大陸焦點 特派現場

教育美業跨界新篇！　「法妮迪攜手吉的堡」共創融合新未來

▲。（圖／法妮迪提供）

▲東森集團總裁王令麟特別為此到西安門市，親自參與剪綵儀式。（圖／法妮迪提供）

記者廖翊慈／綜合報導

東森自然美旗下高端護膚品牌Bio-up法妮迪8月與吉的堡教育集團高層代表，共同參與首批合作實體門市剪綵儀式。雙方以「美麗與成長共融」為核心理念，正式官宣，在教育與美業跨界賽道的深度佈局。東森集團總裁王令麟表示，「此次合作將打破行業邊界，開創兼具溫度與深度的品質生活服務新範式。」

作為東森自然美旗下的明星品牌，Bio-up法妮迪自1994年創立以來，始終以「全球甄材、科技賦能」為核心競爭力。依託東森自然美54年美業沈澱，品牌構建了從原料篩選、配方研發到服務體系的全鏈路品質管控體系。在數字化浪潮下，法妮迪率先將AI皮膚檢測、智能護理方案等前沿科技融入服務場景，以2000+全球門市的運營經驗為支撐，打造出「專業服務＋智慧體驗」的差異化競爭優勢，在中高端護膚市場樹立起品質標桿。

▲法妮迪與吉的堡攜手開啓教育美業融合新紀元。（圖／法妮迪提供）

▲東森集團總裁王令麟發表感言。（圖／法妮迪提供）

吉的堡教育集團作為深耕教育領域30餘年的行業領軍者，已在全國100多座城市，建立起完善的教育服務體系。憑借「科學育人」的教育理念和專業的課程體系，吉的堡贏得了千萬家庭的信賴，構建起以年輕家庭為核心的高淨值用戶生態，其精准的客群定位與法妮迪的品牌調性形成高度契合，為雙方跨界合作奠定了堅實基礎。

此次戰略合作並非簡單的資源整合，而是兩大行業頭部品牌在「品質生活」賽道上的深度價值共振。雙方將充分發揮各自領域的專業優勢，將教育場景中積累的信任基礎，與美業服務的專業能力有機融合，通過創新服務模式，打造「美麗」與「成長」雙輪驅動的家庭服務生態。這種跨界融合不僅是商業模式的創新，更是對現代家庭品質生活需求的深度洞察與回應。

▲法妮迪與吉的堡攜手開啓教育美業融合新紀元。（圖／法妮迪提供）

▲吉的堡教育集團董事長楊明潭。（圖／法妮迪提供）

目前，雙方合作的首批門市——西安曲江九里店、上海寶山店、西安曲江龍湖店、南昌華潤萬象城店已率先投入運營。這些門店打破傳統商業空間界限，將美容護理與教育服務巧妙融合，打造出集美麗養護、親子教育、休閒體驗於一體的新型消費場景，一經開業便取得了良好的市場反響。

這不僅是雙方合作的初步成果展現，更為後續的深度合作奠定了堅實基礎。依託法妮迪深耕行業沉澱的精銳運營團隊與精細化服務體系，雙方以戰略協同為核心紐帶，錨定三年全國佈局300家門市的戰略規劃，全力打造標準化、規模化的商業運營範式。

▲法妮迪與吉的堡攜手開啓教育美業融合新紀元。（圖／法妮迪提供）

▲法妮迪與吉的堡攜手開啓教育美業融合新紀元。（圖／法妮迪提供）

▲法妮迪與吉的堡攜手開啓教育美業融合新紀元。（圖／法妮迪提供）

▲實體門市融合AI。（圖／法妮迪提供，上同）

這一極具前瞻性的戰略規劃不僅是規模的擴張，更是對行業發展趨勢的精准把握。通過標準化運營體系與創新服務模式的複製，將推動教育與美業融合業態的規模化、產業化發展，重塑行業競爭格局，為合作夥伴與投資者開拓新的增長極。

此次合作的目標，不僅僅局限於市場的開拓與門店數量的增長，更重要的是構建一個有溫度、有深度的品質生活生態圈。在這個生態圈中，消費者不僅能夠享受到法妮迪專業、高端的美業服務，還能借助吉的堡優質的教育資源，滿足家庭成員在教育方面的需求。

▲法妮迪與吉的堡攜手開啓教育美業融合新紀元。（圖／法妮迪提供）

▲實體門市開幕儀式。（圖／法妮迪提供）

東森集團總裁王令麟特別為此到西安門市，親自參與剪綵儀式，並在發表感言中強調，「商業的進步，源於打破邊界的勇氣」，法妮迪與吉的堡的攜手，既是對「跨界創新」的積極實踐，更是對「用戶價值」的堅定守護。

雙方憑借深厚的品牌底蘊與強大的專業實力，必將在教育與美業的跨界沃土中，培育出引領行業的商業新範式。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

