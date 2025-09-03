台南丹娜絲災後復原全面啟動　黃偉哲：全力協助民眾早日恢復生活

▲秘書長尤天厚主持丹娜絲颱風災後復原進度記者會，說明屋損媒合、拆除與清運進度。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風過境後，台南市政府3日上午於永華市政中心召開「災後復原進度記者會」，由秘書長尤天厚主持，工務局、環保局等相關單位說明屋損修繕與拆除媒合進度、一般垃圾清運程序與成果，市長黃偉哲透過影片向市民說明，強調所有復原工作的核心目標，是協助民眾早日恢復正常生活。

黃偉哲指出，對於認為房屋無法修復或不堪使用的民眾，政府可全額補助代拆，民眾只需洽各區公所或工務局。修繕部分雖受限工班數量，但市府將火力全開，協助需要的民眾完成修復；對弱勢家庭如低收入戶，屋頂修繕將免費提供服務。過程中，市府也會收集可重複利用建材，透過建材銀行後續再利用，節省費用並兼顧環保。

秘書長尤天厚表示，屋損慰助金部分已於8月29日截止收件，受理件數逾5萬件，截至9月2日已核撥4萬多件，核撥率超過九成，發放金額達10億元。工務局統計，受災面積超過20平方公尺的民宅共有3,559戶申請修繕媒合，其中99%完成現勘，918戶已簽約，施工中及完工戶數分別為254戶與410戶；弱勢戶313戶全額補助，137戶完成修繕，73戶施工中。

對於屋損嚴重、打算整棟拆除的災屋，民眾於9月底前委託政府代拆，費用全額補助；自行拆除者則補助2萬元。目前已登記由政府代拆166件，自行拆除52件。水電廢止部分，可由政府代辦或自行遷移，需填寫申請書。

環保局表示，災後每日調派清潔隊恢復市容，截至9月2日出動21022人次、機具5326輛次，清運垃圾約36200公噸。提醒民眾大型廢棄物應先簡易分類，土石磚瓦向區公所登記，石棉瓦則聯繫環保局，其餘廢棄物交由清潔隊半日內清理。石棉瓦清運至9月5日可向區公所登記，9月8日起恢復常規程序，住宅需填寫申請表切結書，非住宅另附作證資料，待審查後安排清運。製造業者則由經濟部安排，民眾可免費諮詢0800-000-257。