　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南丹娜絲災後復原全面啟動　黃偉哲：全力協助民眾早日恢復生活

▲秘書長尤天厚主持丹娜絲颱風災後復原進度記者會，說明屋損媒合、拆除與清運進度。（記者林東良翻攝）

▲秘書長尤天厚主持丹娜絲颱風災後復原進度記者會，說明屋損媒合、拆除與清運進度。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風過境後，台南市政府3日上午於永華市政中心召開「災後復原進度記者會」，由秘書長尤天厚主持，工務局、環保局等相關單位說明屋損修繕與拆除媒合進度、一般垃圾清運程序與成果，市長黃偉哲透過影片向市民說明，強調所有復原工作的核心目標，是協助民眾早日恢復正常生活。

黃偉哲指出，對於認為房屋無法修復或不堪使用的民眾，政府可全額補助代拆，民眾只需洽各區公所或工務局。修繕部分雖受限工班數量，但市府將火力全開，協助需要的民眾完成修復；對弱勢家庭如低收入戶，屋頂修繕將免費提供服務。過程中，市府也會收集可重複利用建材，透過建材銀行後續再利用，節省費用並兼顧環保。

秘書長尤天厚表示，屋損慰助金部分已於8月29日截止收件，受理件數逾5萬件，截至9月2日已核撥4萬多件，核撥率超過九成，發放金額達10億元。工務局統計，受災面積超過20平方公尺的民宅共有3,559戶申請修繕媒合，其中99%完成現勘，918戶已簽約，施工中及完工戶數分別為254戶與410戶；弱勢戶313戶全額補助，137戶完成修繕，73戶施工中。

對於屋損嚴重、打算整棟拆除的災屋，民眾於9月底前委託政府代拆，費用全額補助；自行拆除者則補助2萬元。目前已登記由政府代拆166件，自行拆除52件。水電廢止部分，可由政府代辦或自行遷移，需填寫申請書。

環保局表示，災後每日調派清潔隊恢復市容，截至9月2日出動21022人次、機具5326輛次，清運垃圾約36200公噸。提醒民眾大型廢棄物應先簡易分類，土石磚瓦向區公所登記，石棉瓦則聯繫環保局，其餘廢棄物交由清潔隊半日內清理。石棉瓦清運至9月5日可向區公所登記，9月8日起恢復常規程序，住宅需填寫申請表切結書，非住宅另附作證資料，待審查後安排清運。製造業者則由經濟部安排，民眾可免費諮詢0800-000-257。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光
鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空！雙方爆衝突
賴慧如「中彈」領便當下車　含淚告別八點檔
快訊／毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞康橋7童判決出爐
快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報
iPhone 17系列預估售價出爐！
賓賓哥正式道歉了！　遭炎上發聲
女1天接7人猝死！　男客幫逃跑下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台南丹娜絲災後復原全面啟動　黃偉哲：全力協助民眾早日恢復生活

台南市府中元普度祈福　黃偉哲手持香火祈市政順利、市民安樂

迎接嶄新旅程！花蓮發送2300個新生禮包　助小一生適應新環境

新營醫院首例「在宅急症照護」成功　36歲患者居家康復成典範

邱臣遠率團考察澳洲墨爾本　借鏡城市治理典範

成醫直通高雄茄萣！　101都會公車正式啟航通勤就醫更省時

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

熱血青年把握機會！花蓮新創基地進駐團隊招募　申請至10/15

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台南丹娜絲災後復原全面啟動　黃偉哲：全力協助民眾早日恢復生活

台南市府中元普度祈福　黃偉哲手持香火祈市政順利、市民安樂

迎接嶄新旅程！花蓮發送2300個新生禮包　助小一生適應新環境

新營醫院首例「在宅急症照護」成功　36歲患者居家康復成典範

邱臣遠率團考察澳洲墨爾本　借鏡城市治理典範

成醫直通高雄茄萣！　101都會公車正式啟航通勤就醫更省時

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

熱血青年把握機會！花蓮新創基地進駐團隊招募　申請至10/15

若私下遇到徐巧芯會願意合照？　王世堅：只要她不比中指我都ok

獨家專訪／朴炯植吃馬東石拳頭：跟我臉一樣大！　真實比對太驚人

蕾菈烏雅嘴成真！婚禮爆氣脫口「如果再結第三次婚」　昔日恩愛畫面遭網挖

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑 　白冰冰號召徵選閩南語歌王

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

六都青年買房頭期款曝　1縣市「晚1年買多付百萬」

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

國際大廠加速投入　研調估2030年AR眼鏡出貨量達3210萬台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

地方熱門新聞

台南爆紅夜奇鴨、菜奇鴨被問爆　市府回應

丹娜絲屋損慰助金核撥逾9.5億元黃偉哲：從速、從寬、從實

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

施工打翻松香水　高雄一家7口燒傷送醫

SUMITOMO挖土機競標8輪最終95.1萬落槌　仁德透天厝也拍出

軍人偷拍＋跟蹤前女友台南地院判拘役70日＋8月徒刑

新營醫院首例「在宅急症照護」成功36歲患者居家康復成典範

開學焦慮別慌！部桃精神科主任教調適祕訣

桃園致力兒少保護　開辦系列課程助專業升級

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

空拍+水砲機器人聯手！台南消防局打造智慧救災新模式

成醫直通高雄茄萣！101都會公車正式啟航通勤就醫更省時

崑山科大攜手六校啟動「3+2新五專」培育台積電供應鏈人才

更多熱門

相關新聞

台南市府中元普度祈福黃偉哲手持香火祈市政順利、市民安樂

台南市府中元普度祈福黃偉哲手持香火祈市政順利、市民安樂

農曆7月15日為中元普度傳統日，台南市政府2日在民治市政中心舉行普度儀式，3日則分別於曾文市政願景園區與永華市政中心舉辦乙巳年聯合祈福普度祭典，市長黃偉哲親自主持祭典，率領各局處首長及市府員工虔誠敬拜，祈求市政運作順利、風調雨順、市民安居樂業。

AJ哥善款爭議直播回應！社會局要求說明

AJ哥善款爭議直播回應！社會局要求說明

成醫直通高雄茄萣！101都會公車正式啟航通勤就醫更省時

成醫直通高雄茄萣！101都會公車正式啟航通勤就醫更省時

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士精神永存激勵後人

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士精神永存激勵後人

台南學子用繪本說海洋故事小海葵魚遇上白海豚守護藍色家園

台南學子用繪本說海洋故事小海葵魚遇上白海豚守護藍色家園

關鍵字：

台南丹娜絲災後復原啟動黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面