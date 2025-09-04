　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓伯源選黨主席很急！　勸退郝龍斌嗆「2028藍白有你不會郝」

記者鄭佩玟／台北報導

在台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席改選缺乏重量級人士出馬，演變成中生代參選爆炸情況，現在有意參選者已達9人，幾乎可以組隊打棒球。彰化縣前縣長卓伯源今（4日）開記者會，以「藍白不會郝」為題，首度公開點名被勸進參選黨魁的台北市前市長郝龍斌，強調國民黨不能再重蹈2024藍白分裂的覆轍，若讓郝出任主席，不僅基層盼望的藍白合作將再度歸零，更會讓民進黨偷笑。

▲▼前彰化縣縣長卓伯源4日召開記者會，正式宣布正式投入下一屆國民黨主席的選舉。（圖／記者湯興漢攝）

▲卓伯源公開勸退郝龍斌選黨主席。（圖／記者鄭佩玟攝）

卓伯源直言，2024總統大選國民黨並非輸給民進黨，而是輸給自己。他說：「藍白本該合作，卻鬧到分；支持者滿懷期待，最後失望透頂。這是血淋淋的教訓：藍白若不合，國民黨就不可能重返執政。」卓痛批，這一役讓支持藍軍的群眾心灰意冷，黨內必須謹記教訓，不能再犯同樣錯誤。

卓伯源指出，大罷免後國民黨與民眾黨之間好不容易建立了一點默契，這是同志們辛苦打下的成果，也是基層最真誠的期盼。卓警告，若此時推舉郝龍斌出任黨主席，將立即讓藍白互信「打回原點」，對藍營基層而言無疑是「再一次的重擊」。

卓伯源認為，郝龍斌與柯文哲多年針鋒相對，這是公開的歷史，從台北市長任內的「五大案」到後續市政交鋒，雙方嫌隙極深，不可能因為選舉口號就消失。他直白提醒，「同志們，大家都是明白人，如果藍白合交給郝主席來協調整合，容我說一句刺耳的話——藍白不會郝，2026、2028都不會好！」

卓伯源指出，若藍白合再度破局，民進黨將樂見在野自相殘殺，再度穩坐執政優勢，「歷史會再度重演，民進黨更會在旁偷笑」。他說，自己發言並非針對郝龍斌個人，而是基於黨的整體利益，他喊話郝龍斌，此刻若能放下個人之念，把機會交給黨內下一個世代的同志，來成全藍白合，將是黨的護法，是歷史的成就者。

卓伯源不僅強調藍白合作的重要，也再次重申自己的政治定位。他表示，自己參選黨主席的唯一政見，就是成就最有民意基礎的盧秀燕市長，在2028代表國民黨參選總統。他意有所指的說：「主席不必是王，主席要能造王。我沒有總統夢，更不會當攪局者。」

卓伯源說，國民黨若要重返執政，必須同時做到兩件事：一是確保藍白合作，不能再讓支持者失望；二是重用年輕世代，創造黨的未來。他提醒，倘若再把領導棒子交給與民眾黨結怨甚深的人，不僅基層希望落空，世代交替也將被耽誤。他語重心長地向黨員喊話，「2024我們輸在分裂，2028我們不能再重演。藍白必須合，國民黨才會贏；世代必須換，國民黨才會新。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手
快訊／宏碁漲停鎖死！　逾5萬張排隊等著買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打羅智強耳光被起訴　邱議瑩致歉：一時失控是我不對

新青安不計入銀行放款限制　卓榮泰：自住首購也應優先滿足

為郝龍斌槓上卓伯源！　游淑慧：他2024百分之百支持藍白合

被害人抽脂釀終身洗腎、腳趾壞死　診所、開刀醫師不扛「卸責麻醉師」

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　絕不能用羈押取供

羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

傅崐萁率藍委訪日　爭取CPTPP支持、商討台日防災合作

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

卓伯源選黨主席很急！　勸退郝龍斌嗆「2028藍白有你不會郝」

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

打羅智強耳光被起訴　邱議瑩致歉：一時失控是我不對

新青安不計入銀行放款限制　卓榮泰：自住首購也應優先滿足

為郝龍斌槓上卓伯源！　游淑慧：他2024百分之百支持藍白合

被害人抽脂釀終身洗腎、腳趾壞死　診所、開刀醫師不扛「卸責麻醉師」

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　絕不能用羈押取供

羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

傅崐萁率藍委訪日　爭取CPTPP支持、商討台日防災合作

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

卓伯源選黨主席很急！　勸退郝龍斌嗆「2028藍白有你不會郝」

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

華航宣布推出全新會籍積分制度　哩程運用更彈性

張員瑛22歲生日！粉絲送「價值5億禮物」　裡面全是名牌包＋百萬飾品

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

金九銀十消費旺季啟動中國新機會　大中華基金看俏

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

政治熱門新聞

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

對比太強烈！徐巧芯機場遇偏綠媒體人

總統官邸夜宴綠委！　賴清德柯建銘餐敘氣氛曝

不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

增育嬰假彈性！育嬰留停請假單位改「日」計算　最快明年元旦上路

傅崐萁率25藍委訪日　國會史上最大團

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

賴清德、柯建銘「交棒時間」無共識　至少再任一會期

若僅柯建銘辭總召　他問：民進黨的希望在哪裡？

卓伯源選黨魁很急　勸退郝龍斌嗆：藍白有你不會郝

徐巧芯合影鄭弘儀　一句話暗酸王義川

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

更多熱門

相關新聞

槓卓伯源　游淑慧：郝龍斌百分之百挺藍白合

槓卓伯源　游淑慧：郝龍斌百分之百挺藍白合

前彰化縣長卓伯源今（4日）宣佈參選國民黨主席，並以「藍白不會郝」為題，公開「勸退」還未宣布參選黨主席的前台北市長郝龍斌，「如果藍白交給郝主席，容我說一句刺耳的話，藍白不會好，2026、2028都不會好！」台北市議員游淑慧表示，黨內選舉刀光劍影，更是駭人，卓伯源今天提到2024的藍白分裂過程，但他難道不知道當時馬英九前總統苦心在促成藍白合協議時，郝龍斌是百分百支持嗎？還是認為國民黨黨主席選舉，要先看民眾黨喜好度？

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

為選黨魁鋪路？　郝龍斌聲援柯文哲批司法不公

為選黨魁鋪路？　郝龍斌聲援柯文哲批司法不公

羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

關鍵字：

國民黨卓伯源盧秀燕郝龍斌黨主席

讀者迴響

熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面