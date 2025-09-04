卓伯源選黨主席很急！　勸退郝龍斌嗆「2028藍白有你不會郝」

記者鄭佩玟／台北報導

在台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席改選缺乏重量級人士出馬，演變成中生代參選爆炸情況，現在有意參選者已達9人，幾乎可以組隊打棒球。彰化縣前縣長卓伯源今（4日）開記者會，以「藍白不會郝」為題，首度公開點名被勸進參選黨魁的台北市前市長郝龍斌，強調國民黨不能再重蹈2024藍白分裂的覆轍，若讓郝出任主席，不僅基層盼望的藍白合作將再度歸零，更會讓民進黨偷笑。

▲卓伯源公開勸退郝龍斌選黨主席。（圖／記者鄭佩玟攝）

卓伯源直言，2024總統大選國民黨並非輸給民進黨，而是輸給自己。他說：「藍白本該合作，卻鬧到分；支持者滿懷期待，最後失望透頂。這是血淋淋的教訓：藍白若不合，國民黨就不可能重返執政。」卓痛批，這一役讓支持藍軍的群眾心灰意冷，黨內必須謹記教訓，不能再犯同樣錯誤。

卓伯源指出，大罷免後國民黨與民眾黨之間好不容易建立了一點默契，這是同志們辛苦打下的成果，也是基層最真誠的期盼。卓警告，若此時推舉郝龍斌出任黨主席，將立即讓藍白互信「打回原點」，對藍營基層而言無疑是「再一次的重擊」。

卓伯源認為，郝龍斌與柯文哲多年針鋒相對，這是公開的歷史，從台北市長任內的「五大案」到後續市政交鋒，雙方嫌隙極深，不可能因為選舉口號就消失。他直白提醒，「同志們，大家都是明白人，如果藍白合交給郝主席來協調整合，容我說一句刺耳的話——藍白不會郝，2026、2028都不會好！」

卓伯源指出，若藍白合再度破局，民進黨將樂見在野自相殘殺，再度穩坐執政優勢，「歷史會再度重演，民進黨更會在旁偷笑」。他說，自己發言並非針對郝龍斌個人，而是基於黨的整體利益，他喊話郝龍斌，此刻若能放下個人之念，把機會交給黨內下一個世代的同志，來成全藍白合，將是黨的護法，是歷史的成就者。

卓伯源不僅強調藍白合作的重要，也再次重申自己的政治定位。他表示，自己參選黨主席的唯一政見，就是成就最有民意基礎的盧秀燕市長，在2028代表國民黨參選總統。他意有所指的說：「主席不必是王，主席要能造王。我沒有總統夢，更不會當攪局者。」

卓伯源說，國民黨若要重返執政，必須同時做到兩件事：一是確保藍白合作，不能再讓支持者失望；二是重用年輕世代，創造黨的未來。他提醒，倘若再把領導棒子交給與民眾黨結怨甚深的人，不僅基層希望落空，世代交替也將被耽誤。他語重心長地向黨員喊話，「2024我們輸在分裂，2028我們不能再重演。藍白必須合，國民黨才會贏；世代必須換，國民黨才會新。」

