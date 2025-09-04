為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　絕不能用羈押取供

▲郝龍斌聲援柯文哲批司法不公。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席有意參選者已達9人，前彰化縣長卓伯源點名被視為黑馬的台北市前市長郝龍斌，若讓郝出任主席，基層盼望的藍白合作將再度歸零。郝龍斌今（4日）透過臉書聲援前民眾黨主席柯文哲，呼籲司法機關回歸專業與良知，審慎評估是否仍有延押必要，給柯文哲一個公平的審判空間，唯有司法獨立、公正無私，民主法治才能真正屹立不搖，企圖打破黨內人士對其是否能促成藍白合的疑慮。

郝龍斌指出，司法必須獨立公正，絕不能以羈押取供，柯文哲前市長僅因「有逃亡及串供之虞」等籠統理由遭羈押，至今已長達一年。今年一月，自己曾公開呼籲司法機關辦案必須一視同仁，不能因藍、綠、白的政黨立場而有所差別。而今天上午，台北地方法院將審理是否繼續延押柯前市長。

郝龍斌說，柯文哲早在去年底已經遭到起訴，起訴後仍持續羈押，這已嚴重背離「羈押應是不得已的最後手段」基本原則，更被濫用成逼供工具。柯理應擁有公平、公開、獨立的審理環境，但遺憾的是，近年司法辦案對藍白政治人物呈現高度針對性：國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及多位黨工遭長期羈押，民進黨涉及重大貪污與共諜案件人士卻能輕易交保，這樣的明顯落差，讓社會不得不懷疑司法是否中立？或已淪為政治打手？

郝龍斌感嘆，看守所夏季高溫動輒超過攝氏35度，長期羈押不僅不尊重一位前市長，更是對人權與司法正義的侵蝕。司法威信不是靠羈押時間堆砌，而是靠依法審理與公正判決來建立。因此她鄭重呼籲司法機關，回歸專業與良知，審慎評估是否仍有延押必要，給柯文哲一個公平的審判空間，唯有司法獨立、公正無私，民主法治才能真正屹立不搖。

