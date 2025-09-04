議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

▲南投縣議會議長何勝豐。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（4日）公布最新一期廉政公報，包含彰化縣議會、南投縣議會議員財產申報。其中，有意參選國民黨主席的彰化縣議長謝典林名下多筆土地及建物，另有債務3465萬1798元，主要用於周轉金。南投縣議長何勝豐債務高達5億5009萬2018元，主要用於私人債務、購置不動產及周轉。

根據廉政公報，有意參選國民黨主席的彰化縣議會議長謝典林名下9筆土地、8筆建物，都位於彰化溪州，存款416萬8904元、多筆股票總值1401萬6760元、9筆保險，債務3465萬1798元，主要用於周轉金。

國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌名下13筆土地、8筆建物，分別位於苗栗、台中一帶，還有一部賓士、一部LEXUS汽車，存款1147萬8283元、股票總值82萬1080元、27筆保險、另有債務1020萬元用於周轉。

去年才退出民眾黨的議員陳銌銌名下11筆土地、1筆建物、1部日產汽車，存款1521萬6832元、股票總值264萬7150元、基金受益憑證總值1164萬1302元、4筆保險、其他有相當價值財產共1662萬4580元，為多筆移轉土地，投資數家貿易、投資公司共300萬元。債務部分則有9520萬元，主要用於購置不動產。

親藍營的無黨籍南投縣議長何勝豐名下16筆土地、3筆建物，存款62萬6923元、5筆保險，驚人的是，何勝豐債務高達5億5009萬2018元，主要用於私人債務、購置不動產及周轉。

