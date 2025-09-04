　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

▲南投縣議會議長何勝豐遭立委林靜儀質疑碩士論文與南投縣議會秘書羅崴騰鬧雙胞。（圖／翻攝「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專）

▲南投縣議會議長何勝豐。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（4日）公布最新一期廉政公報，包含彰化縣議會、南投縣議會議員財產申報。其中，有意參選國民黨主席的彰化縣議長謝典林名下多筆土地及建物，另有債務3465萬1798元，主要用於周轉金。南投縣議長何勝豐債務高達5億5009萬2018元，主要用於私人債務、購置不動產及周轉。

根據廉政公報，有意參選國民黨主席的彰化縣議會議長謝典林名下9筆土地、8筆建物，都位於彰化溪州，存款416萬8904元、多筆股票總值1401萬6760元、9筆保險，債務3465萬1798元，主要用於周轉金。

國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌名下13筆土地、8筆建物，分別位於苗栗、台中一帶，還有一部賓士、一部LEXUS汽車，存款1147萬8283元、股票總值82萬1080元、27筆保險、另有債務1020萬元用於周轉。

去年才退出民眾黨的議員陳銌銌名下11筆土地、1筆建物、1部日產汽車，存款1521萬6832元、股票總值264萬7150元、基金受益憑證總值1164萬1302元、4筆保險、其他有相當價值財產共1662萬4580元，為多筆移轉土地，投資數家貿易、投資公司共300萬元。債務部分則有9520萬元，主要用於購置不動產。

親藍營的無黨籍南投縣議長何勝豐名下16筆土地、3筆建物，存款62萬6923元、5筆保險，驚人的是，何勝豐債務高達5億5009萬2018元，主要用於私人債務、購置不動產及周轉。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手
快訊／宏碁漲停鎖死！　逾5萬張排隊等著買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打羅智強耳光被起訴　邱議瑩致歉：一時失控是我不對

新青安不計入銀行放款限制　卓榮泰：自住首購也應優先滿足

為郝龍斌槓上卓伯源！　游淑慧：他2024百分之百支持藍白合

被害人抽脂釀終身洗腎、腳趾壞死　診所、開刀醫師不扛「卸責麻醉師」

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　絕不能用羈押取供

羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

傅崐萁率藍委訪日　爭取CPTPP支持、商討台日防災合作

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

卓伯源選黨主席很急！　勸退郝龍斌嗆「2028藍白有你不會郝」

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

打羅智強耳光被起訴　邱議瑩致歉：一時失控是我不對

新青安不計入銀行放款限制　卓榮泰：自住首購也應優先滿足

為郝龍斌槓上卓伯源！　游淑慧：他2024百分之百支持藍白合

被害人抽脂釀終身洗腎、腳趾壞死　診所、開刀醫師不扛「卸責麻醉師」

議會財產申報　謝典林財力曝光、南投縣議長欠債破5億

為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　絕不能用羈押取供

羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

傅崐萁率藍委訪日　爭取CPTPP支持、商討台日防災合作

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

卓伯源選黨主席很急！　勸退郝龍斌嗆「2028藍白有你不會郝」

張員瑛22歲生日！粉絲送「價值5億禮物」　裡面全是名牌包＋百萬飾品

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

金九銀十消費旺季啟動中國新機會　大中華基金看俏

莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠

打羅智強耳光被起訴　邱議瑩致歉：一時失控是我不對

腰痠2周…健檢完被告知「是癌症初期」！何嘉文：肝膽腸胃腎沒一個正常

二趾樹懶、大巨嘴鳥「當室友」萌同框　老朋友隔欄叫囂

新北五股車禍！19歲騎士遭左轉貨車撞飛　地流一灘血不治

政治熱門新聞

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

對比太強烈！徐巧芯機場遇偏綠媒體人

總統官邸夜宴綠委！　賴清德柯建銘餐敘氣氛曝

不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

傅崐萁率25藍委訪日　國會史上最大團

增育嬰假彈性！育嬰留停請假單位改「日」計算　最快明年元旦上路

賴清德、柯建銘「交棒時間」無共識　至少再任一會期

北京閱兵秀肌肉　美軍4星上將：美如須戰鬥將展壓倒性絕對優勢

若僅柯建銘辭總召　他問：民進黨的希望在哪裡？

徐巧芯合影鄭弘儀　一句話暗酸王義川

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

卓伯源選黨魁很急　勸退郝龍斌嗆：藍白有你不會郝

更多熱門

相關新聞

為選黨魁鋪路？　郝龍斌聲援柯文哲批司法不公

為選黨魁鋪路？　郝龍斌聲援柯文哲批司法不公

台中市長盧秀燕拒絕參選後，國民黨主席有意參選者已達9人，前彰化縣長卓伯源點名被視為參黑馬的台北市前市長郝龍斌，若讓郝出任主席，基層盼望的藍白合作將再度歸零。郝龍斌今（4日）透過臉書聲援前民眾黨主席柯文哲，呼籲司法機關回歸專業與良知，審慎評估是否仍有延押必要，給柯文哲一個公平的審判空間，唯有司法獨立、公正無私，民主法治才能真正屹立不搖。企圖打破黨內人士對其是否能促成藍白合的疑慮。

羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

卓伯源選黨魁很急　勸退郝龍斌嗆：藍白有你不會郝

卓伯源選黨魁很急　勸退郝龍斌嗆：藍白有你不會郝

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

不滿羅智強踢館黃暐瀚！　沈富雄重批：中間選民不要你這副嘴臉

關鍵字：

財產申報國民黨主席議會議長彰化南投國民黨民眾黨謝典林何勝豐

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面