國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

▲前國民黨主席洪秀柱現身九三閱兵。（圖／翻攝央視）



記者杜冠霖／台北報導

中國昨舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵，國民黨前主席洪秀柱、現任中常委何鷹鷺參與其中，外界批評竟甘願與中共同聲同調，嚴重傷害中華民國尊嚴，國民黨中央則回應稱尊重。對此，民進黨今（4日）質疑，10年前連戰上天安門時，看到朱立倫、洪秀柱都出聲批評，現在一聲不吭是有什麼把柄嗎？

民進黨發言人韓瑩表示，國民黨切割前主席、現任中常委的行為，非常遺憾也可恥，國民黨不譴責、不開除黨籍，而是尊重他們參加閱兵，這是很明白一件事，國民黨兩面手法也不演了，就是挺中共。

民進黨中國部主任吳峻鋕指出，跟著中共紀念中共沒有在打、偷雞摸狗的抗戰，就已經是接受中共洗腦，這跟接受九二共識一樣，九二共識裡的中國已經沒有中華民國，抗戰從8年變成14年、變成不是國民黨打的，國民黨卻一聲不吭，10年前連戰上天安門時，看到朱立倫、洪秀柱都出聲批評，現在一聲不吭是有什麼把柄嗎？

而有意競選國民黨主席的前台北市長郝龍斌昨透露，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請父親郝柏村出席，他始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與，更在聚會明確表達立場「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆」，抗戰真相不容抹滅，和平才是永遠的正道。

對此，韓瑩指出，包含郝龍斌說法、黃復興黨員今天也要到國民黨抗議，進行國民黨的清黨活動，現在國民黨主席朱立倫的路線，堅決反對的這些國民黨員都看不下去，這是國民黨非常大的警訊，這些黨員說缺一個反共的黨主席，這些人應該聽進去黨員最真實的聲音。

