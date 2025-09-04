羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／嗆新聞提供）

國民黨立委羅智強日前接受媒體人黃暐瀚專訪，當面重批黃已經變了、有愧媒體人職責使命等。對此，羅智強今(4日)再以資深媒體人彭文正對比，他表示，彭選擇做勇敢的媒體人，永遠站在執政者對立面，而黃暐瀚在大罷免，花了多少力氣監督在野，讓大家自己評價，期許黃暐瀚能得到體悟。羅智強也爆料曾跟前總統馬英九提到「彭文正以前罵你罵很兇」，馬英九僅笑一笑說「這沒什麼，他是媒體人，監督執政者，是他的天職」。

羅智強今早發文表示，對於他的質疑，黃暐瀚說「不分執政在野，都該監督」，自己想請黃暐瀚想想，如果他的前輩彭文正站在這裡，就會知道這句話有多麼的蒼白無力？

羅智強表示，自己曾輔佐馬英九總統八年。那段時間裡，如果要選一個罵馬英九最兇的媒體人，連一秒都不用猶豫，第一名絕對是彭文正。

羅智強提到，有次在美國遇到彭文正，笑著對說「彭P，你以前真的是照三餐罵馬英九耶」，彭文正立刻糾正「錯了！是四餐，還要加宵夜」，但政黨輪替後，彭文正刀鋒一轉，監督蔡英文，一樣是三餐加宵夜。

羅智強認為，彭文正完全可以選擇繼續罵國民黨，按照民進黨養綠媒的大手筆，彭文正保證能吃香喝辣，前途無量。可是彭選擇做一個勇敢的媒體人，永遠站在執政者的對立面，盯緊權力，忠誠監督。

結果是什麼？羅智強指出，馬英九執政時，尊重彭文正的批評。民進黨執政時，卻清算追殺彭文正，逼得流亡海外，這就是差別。

羅智強說，彭文正監督執政，用了99分的力氣、批評在野，大概只用1分。反觀大罷免期間，大家看那些滿堂的綠色媒體評論人，監督在野用了100分力氣，面對豢養綠媒的民進黨，連屁都不敢放一個。沒錯，說的就是李正皓和于北辰！

「暐瀚，我有說錯嗎」？羅智強直言，黃暐瀚當然不到李正皓和于北辰的程度，但在大罷免期間，花了多少力氣監督在野，又花多少力氣監督執政，就讓大家自己評價吧。

羅智強喊話，感謝，台灣有彭文正這樣，願意站在執政者對立面的媒體人。期許，黃暐瀚能從彭文正的身上，得到一些體悟。

另外，羅智強也補充，讓他爆個料，有一次去拜訪馬英九，馬英九正在看彭文正的視頻，還把他拉到身邊一起看，然後說「彭文正講得好有道理」，自己對馬總統說「彭文正以前罵你罵得很兇耶」，馬英九笑一笑說「這沒什麼，他是媒體人，監督執政者，是他的天職啊」。

