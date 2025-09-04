　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強拿1人對比黃暐瀚！　再爆馬英九對「媒體人批評」看法

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／嗆新聞提供）

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／嗆新聞提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強日前接受媒體人黃暐瀚專訪，當面重批黃已經變了、有愧媒體人職責使命等。對此，羅智強今(4日)再以資深媒體人彭文正對比，他表示，彭選擇做勇敢的媒體人，永遠站在執政者對立面，而黃暐瀚在大罷免，花了多少力氣監督在野，讓大家自己評價，期許黃暐瀚能得到體悟。羅智強也爆料曾跟前總統馬英九提到「彭文正以前罵你罵很兇」，馬英九僅笑一笑說「這沒什麼，他是媒體人，監督執政者，是他的天職」。

羅智強今早發文表示，對於他的質疑，黃暐瀚說「不分執政在野，都該監督」，自己想請黃暐瀚想想，如果他的前輩彭文正站在這裡，就會知道這句話有多麼的蒼白無力？

羅智強表示，自己曾輔佐馬英九總統八年。那段時間裡，如果要選一個罵馬英九最兇的媒體人，連一秒都不用猶豫，第一名絕對是彭文正。

羅智強提到，有次在美國遇到彭文正，笑著對說「彭P，你以前真的是照三餐罵馬英九耶」，彭文正立刻糾正「錯了！是四餐，還要加宵夜」，但政黨輪替後，彭文正刀鋒一轉，監督蔡英文，一樣是三餐加宵夜。

羅智強認為，彭文正完全可以選擇繼續罵國民黨，按照民進黨養綠媒的大手筆，彭文正保證能吃香喝辣，前途無量。可是彭選擇做一個勇敢的媒體人，永遠站在執政者的對立面，盯緊權力，忠誠監督。

結果是什麼？羅智強指出，馬英九執政時，尊重彭文正的批評。民進黨執政時，卻清算追殺彭文正，逼得流亡海外，這就是差別。

羅智強說，彭文正監督執政，用了99分的力氣、批評在野，大概只用1分。反觀大罷免期間，大家看那些滿堂的綠色媒體評論人，監督在野用了100分力氣，面對豢養綠媒的民進黨，連屁都不敢放一個。沒錯，說的就是李正皓和于北辰！

「暐瀚，我有說錯嗎」？羅智強直言，黃暐瀚當然不到李正皓和于北辰的程度，但在大罷免期間，花了多少力氣監督在野，又花多少力氣監督執政，就讓大家自己評價吧。

羅智強喊話，感謝，台灣有彭文正這樣，願意站在執政者對立面的媒體人。期許，黃暐瀚能從彭文正的身上，得到一些體悟。

另外，羅智強也補充，讓他爆個料，有一次去拜訪馬英九，馬英九正在看彭文正的視頻，還把他拉到身邊一起看，然後說「彭文正講得好有道理」，自己對馬總統說「彭文正以前罵你罵得很兇耶」，馬英九笑一笑說「這沒什麼，他是媒體人，監督執政者，是他的天職啊」。

▼羅智強曬出與彭文正合照。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲▼羅智強曬出與彭文正合照。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手
快訊／宏碁漲停鎖死！　逾5萬張排隊等著買

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

