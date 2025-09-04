　
國際

力保關稅！川普上訴最高法院　警告撤銷「美恐淪第三世界國家」

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普力推的「對等關稅」面臨法律挑戰。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2日警告，如果取消關稅，美國恐怕遭遇災難性後果，甚至淪為第3世界國家。他已於3日深夜要求最高法院，迅速接受並且裁決關稅上訴案。

8月29日，聯邦巡迴上訴法院裁定，川普對幾乎所有國家實施的「對等關稅」逾越總統職權，使其核心貿易政策遭遇重大質疑。

根據NBC取得的法律文件，川普要求最高法院11月初聽取上訴案的相關辯論，並迅速針對關稅合法性做出最終裁定。川普方面聲稱，如果按照通常情況，直到2026年6月才做出裁決，屆時已徵收的關稅金額將達到7500億至1兆美元，「取消這些關稅恐將造成重大混亂。」

在上訴文件附帶聲明中，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也表示，上訴法院判定關稅違法的裁決，「嚴重削弱總統進行實務外交、保護美國國安及經濟的能力。」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

川普2日表示，針對關稅被判違法一事，他將爭取「快速裁決」。川普警告，「如果撤銷關稅，我們恐怕淪為第3世界國家……如果他們做出錯誤選擇，將對美國帶來災難性影響。」

對等關稅的爭議核心在於川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），宣布美國對外貿易赤字為「國家緊急狀態」，藉此向貿易夥伴課徵高額關稅。但上訴法院明確表示，根據美國憲法，「關稅是國會核心權力」，而非總統職權範圍。

上訴法院已將裁決生效日期暫停至10月14日，給川普時間請求最高法院審理其上訴。最高法院則可能在解決上訴案之前，無限期暫緩這項裁決。

代表原告的自由正義中心（Liberty Justice Center）資深顧問史瓦布（Jeffrey Schwab）說，「2個聯邦法院都認同，IEEPA並未賦予總統不受制衡的關稅權限。我們相信，我們針對所謂『解放日』關稅的法律論述，最終將能勝出。這些非法關稅正在對中小企業造成嚴重傷害，並且危及其生存。我們希望能夠為客戶迅速解決這個問題。」

 
