車站廁所交接贓款！詐欺車手集團造斷點規避監視　遭破獲起訴13人

▲新竹檢警聯手破獲詐欺車手集團。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹地檢署破獲以蔡姓金主為首的詐欺車手集團。全案自2025年4月至7月間，歷經四波專案行動，動員大批警力拘提相關車手到案，並經檢察官依法向法院聲請將蔡姓金主等13名詐欺集團成員羈押禁見獲准，徹底瓦解該詐欺車手集團運作。

新竹地檢署指出，員警於2025年2月間透過「165詐欺提領熱點」分析，發現新豐、湖口一帶超商ATM頻繁出現異常提領。詐欺車手多以腳踏車移動，並採「紅包袋丟包」模式交接人頭帳戶金融卡與贓款，再由通訊軟體遠端指揮，分批拾取、提領、轉交予收水，以製造金流斷點。

經分析相關事證後，報請檢察官指揮循線溯源，陸續發動四波專案查緝， 第一波於2025年4月29日，檢警同步展開行動，於新竹、桃園拘提取簿手、收水、車手等5人。行動中查扣BMW小客車1台、贓款4萬2千元、金融卡12張，以及筆電、讀卡機、K盤、作案手機6支與黑莓卡2張，初步掌握集團以斷點掩飾金流的運作模式。

第二波經比對手機通訊與監視器影像，檢警發現該詐欺集團上手仍以「高啟盛」、「龍」、「祖國」等代號持續指揮，並動員外籍車手搭乘火車，在車站廁所交接金融卡與贓款，以規避監視。於6月12日至13日陸續將車手頭、收水與越南籍車手3人拘提，並查扣BMW小客車、愷他命毒品、讀卡機、K盤及多支作案手機等證物。

第三波於2025年7月22日，檢警先於新竹、桃園拘提收水、車手，並查扣手機與黑莓卡。兩人到案後均坦承犯行，進一步比對手機與影像，並由共犯指認控盤首腦「茶茶」即蔡姓金主。檢警調閱出入境資料，發現蔡姓金主近年頻繁往返柬埔寨、泰國、廈門等高風險地區，研判其為境外詐欺集團在台的重要接頭角色，檢察官隨即核發拘票進行查緝。

第四波於7月29日至30日，分別於台中市烏日區拘提控盤首腦蔡姓金主，新竹、台中拘提集團成員，行動中查扣多支手機、黑莓卡、愷他命毒品及K盤等物證，成功摧毀以蔡姓金主為首的詐欺集團核心幹部，全面瓦解其組織運作。

新竹地檢署指出，13人先後詐騙多名被害人，致眾多被害人財產受有重大損失，並承受相當身心痛苦。蔡姓金主事後矢口否認犯行，依照加重詐欺犯行求處2年6月以上刑期，其他共犯求處1年8月以上刑期。