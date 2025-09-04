普丁警告烏克蘭：和談終結俄烏戰爭　否則我會透過武力實現

▲普丁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）3日在中國北京表示，若烏克蘭方面能展現「理性」，雙方仍有可能透過談判結束戰爭。他強調，自己「更傾向於和平手段」，但若談判無望，俄方已準備好透過武力實現戰爭目標。

普丁此次訪中期間與中方簽署了新的天然氣管道協議，他在行程尾聲舉行記者會時表示，目前「隧道盡頭已可見一絲光亮」，認為美國總統川普領導的政府正「真誠努力」推動歐洲自二戰以來最大規模戰爭的解決方案。

普丁說，「我認為如果理性占上風，我們將有可能就一個可接受的解決方案達成協議。這是我的判斷，特別是我們觀察到美國現任政府的態度與聲明，不僅止於發言，還展現了真正的意願。我想，我們或許真的看到了一點光。讓我們拭目以待情勢如何發展。」但他也強調，若一切努力失敗，俄羅斯將「以武力解決眼前所有任務」。

儘管提及和談可能性，普丁並未在立場上做出讓步。他重申，除非烏克蘭放棄加入北約（NATO）的想法，並停止對俄語使用者的「歧視」，否則難以前進。

普丁表示，若烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）願意赴莫斯科，他願意與對方見面，但強調任何會面「必須經過充分準備，且需產生具體成果。」對此，烏克蘭外交部迅速表態，稱「以莫斯科作為會談地點」完全無法接受。

事實上，澤倫斯基早已多次表達希望與普丁會談，試圖就和平條件展開對話，雖然雙方立場仍相去甚遠。他並呼籲華府若普丁拒談，應進一步加強對俄制裁。

川普本人正試圖斡旋和平協議，也曾公開表態希望兩位領導人能會面，並揚言若俄方不合作，將考慮對其施加次級制裁，但至今尚未正式實施。

普丁在記者會上指出，俄羅斯經濟受到西方制裁打擊已有壓力，他本人「更希望以和平手段」結束戰爭。然而俄方至今仍堅稱已「併吞」烏克蘭4個地區，這一說法遭到基輔與多數西方國家譴責為「非法的殖民式侵略行為」。