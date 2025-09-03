　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國夫妻控訴AI慫恿兒子輕生　ChatGPT將推出家長監控功能

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲ChatGPT將推出家長監控功能。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國人工智慧公司 OpenAI 今天（3日）表示，將在未來一個月內替聊天機器人 ChatGPT 增設家長監控功能。一週前，美國一對夫婦才指控 ChatGPT 「鼓勵」他們的青少年兒子自殺。如今正值消息發酵之際，OpenAI隨即作出上述宣布。

根據法新社報導，OpenAI 在部落格貼文中說明：「在接下來的一個月內，家長將能把自己的帳號與子女帳號連結，並可控制 ChatGPT 回覆青少年的方式，並設定符合年齡的模型行為規則。」此外，系統若偵測青少年出現「急性痛苦時刻」，ChatGPT 也會發送通知給家長。

上週，美國加州一對夫妻在州法院提告，指控 ChatGPT 在 2024 至 2025 年間與他們16歲的兒子亞當（Adam）建立了過於親密的互動關係，最後在今年4月結束自己的生命。

訴狀指出，在4月11日的最後一次對話中，ChatGPT 不僅教亞當如何從父母家中偷取伏特加，還針對他綁好的繩結進行技術分析，並確認「這確實可能吊起一個人」。數小時後，亞當便使用該方式離開人世。

協助撰寫訴狀的科技正義法律專案律師梅洛蒂．丁瑟（Melodi Dincer）受訪時表示，「使用ChatGPT時，感覺就像真的在跟某個人聊天。」

她指出，這樣的設計功能會讓像亞當這樣的青少年逐漸敞開心扉，談論個人生活，甚至開始向 AI 尋求建議與指導，因為它看似「什麼答案都有」。她批評，產品設計容易讓使用者誤將聊天機器人視為朋友、心理諮商師或醫師。

對於 OpenAI 公布的家長監控與安全措施，丁瑟認為內容過於「空泛」，缺乏細節，只是最低標準，許多簡單的安全措施本可更早落實，「還要觀察他們是否會兌現承諾，以及實際效果如何。」

這對夫婦的訴訟只是近期多起案例之一。近幾個月已有多名使用者反映，AI 聊天機器人曾鼓勵其陷入妄想或危險想法。OpenAI 因此承諾，將減少模型對用戶「過度迎合」的傾向。

對此，OpenAI 今天也補充表示：「我們持續改進模型，讓其能更好地辨識並回應精神與情緒上的痛苦跡象。」公司還透露，未來三個月內將推出更多安全升級措施，包括在部分敏感對話中，轉向採用「推理模型」，以更高的運算能力生成回覆。

OpenAI 強調，「我們的測試顯示，推理模型能更一致地遵守並執行安全規範。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中興大學傳爆炸意外　女學生緊急送醫
醫師示警！七大元凶「折磨身體」：恐罹癌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍在沖繩部署2大防空、濱海防衛武器　9月美日聯合演習將亮相

美國夫妻控訴AI慫恿兒子輕生　ChatGPT將推出家長監控功能

吃不到美乃滋爆氣！男子買汽油燒了咖啡廳

捲入大麻風波　日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

台灣交通1年死3000人　德媒提醒外國人：比911恐攻喪生人數還多

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

學校當後宮！日高中男師伸狼爪「2個月連害4女學生」　下場曝光

習近平、普丁、金正恩合體！川普控「密謀反美」　克宮澄清了

嫌妻子「膚色太黑」羞辱體重　男騙擦「美白藥」潑酸把人燒死

美豪宅滅門血案！韓裔牙醫疑「殺妻女後輕生」　15歲天才少女慘死

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

美軍在沖繩部署2大防空、濱海防衛武器　9月美日聯合演習將亮相

美國夫妻控訴AI慫恿兒子輕生　ChatGPT將推出家長監控功能

吃不到美乃滋爆氣！男子買汽油燒了咖啡廳

捲入大麻風波　日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

台灣交通1年死3000人　德媒提醒外國人：比911恐攻喪生人數還多

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

學校當後宮！日高中男師伸狼爪「2個月連害4女學生」　下場曝光

習近平、普丁、金正恩合體！川普控「密謀反美」　克宮澄清了

嫌妻子「膚色太黑」羞辱體重　男騙擦「美白藥」潑酸把人燒死

美豪宅滅門血案！韓裔牙醫疑「殺妻女後輕生」　15歲天才少女慘死

北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守

地獄航班！　機上「6人集體不適」急轉降

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

女顧客偷比求救手勢　超商店員幫忙報案

川普「對等關稅」被判違法　美股大跌

夫妻控訴AI慫恿兒輕生　ChatGPT將推家長監控功能

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

台積電南京廠特權被撤銷　彭博：影響有限但重創南韓

川普指控　中俄北韓密謀反美

阿富汗1400死　強震滅村挖墳心碎一幕曝

金正恩曝「世襲第4代」計畫　12歲愛女亮相

泰女總理下台！前女議員「全裸獻舞」還願

更多熱門

相關新聞

花蓮AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

花蓮AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

在花蓮，一場結合科技與人文的音樂革命正在悄然展開。花蓮流行音樂AI實驗基地「洄佳」與「花瀾」攜手在地音樂人共創，AI啟發旋律、人聲注入靈魂，打造融合科技與文化的音樂新風貌。

ChatGPT故障　用戶反映無法正常對話

ChatGPT故障　用戶反映無法正常對話

黃仁勳公布　輝達AI基建大升級

黃仁勳公布　輝達AI基建大升級

OpenAI、xAI傳出與Cursor洽談合作

OpenAI、xAI傳出與Cursor洽談合作

韓國推AI玩偶「Hyodol」照護獨居老人

韓國推AI玩偶「Hyodol」照護獨居老人

關鍵字：

AIChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

江祖平爆公開男方正面清晰照

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面