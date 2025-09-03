真人演繹AI歌曲！花蓮流行音樂AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

▲阿美族女聲詠綺演唱AI創作歌曲〈啟航〉。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

地方中心／綜合報導

在花蓮，一場結合科技與人文的音樂革命正在悄然展開。自開幕以來，花蓮流行音樂AI實驗基地「洄佳」與「花瀾」已與超過兩萬名民眾攜手創作、累積發表逾2千首歌曲，並培育出22組極具特色的在地音樂人與創作團隊。近期更選出3位新星—基姜（Kincyang Lihang）、陳庭恩（Pasang）與詠綺（Usay Panan Sadipongan），推出4首融合個人生命故事與土地情感的創作單曲與MV，以真人演繹AI作品，展現人機共創的音樂新風貌。

▲▼花蓮流行音樂AI實驗基地。（圖／文化部提供）。

用文化唱出自我，基姜的音樂是靈魂的呼喚

阿美族與太魯閣族混血的基姜，長期致力於原住民音樂創作，曾榮獲2024年花蓮縣聯合豐年節大會歌比賽冠軍。他的單曲〈Hagay 存在〉以身份認同與性別多元為主題，MV以太魯閣族神話中穿越界線的使者貓頭鷹為號召，傳達掙脫束縛、自由展現的精神；另一首〈跳舞吧太魯閣族〉則以輕快旋律重現部落感恩祭的團聚場景，唱出返鄉的喜悅與溫暖。

▲跳舞吧太魯閣族 | 基姜 Kincyang。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

陳庭恩：AI是創作的橋梁，讓音樂更貼近心靈

原為花蓮在地駐唱歌手的太魯閣族音樂人陳庭恩，首次與AI共同創作，展現詞曲創作的新可能。他擅長填詞，透過AI協助編曲，並加入口簧琴等族群傳統樂器，成為新型態創作歌手，在花蓮流行音樂AI實驗基地完成人生首波原創作品與演出。〈禮物〉一曲反思成長過程的得與失；〈Iya Keisug 不要害怕〉則以族語唱出父母的祝福，為離鄉打拼的青年送上溫柔守護。

▲Iya Keisug 不要害怕｜陳庭恩Pasang 。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

詠綺：AI給我靈感，我用靈魂讓旋律活起來

阿美族女聲詠綺在都市成長後選擇返鄉尋根，透過花蓮流行音樂AI實驗基地首次與AI共演，演唱〈啟航〉與〈深瀾的秘密〉。她分享：「AI最大的幫助是開啟靈感的源頭。我們原住民有很多故事想說，AI提供旋律，我們則注入靈魂。」她也強調，AI不是取代創作者，而是創作上的超能力，「AI提供靈感，我們提供靈魂，才能賦予歌曲真正的生命。」

▲深瀾的秘密｜詠綺 Usay Panan Sadipongan。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

AI不是取代，而是賦能——打造台灣流行音樂的未來

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，花蓮流行音樂AI實驗基地的核心價值在於「以人為本」，透過可信任負責任的聯邦式FedGPT，以符合AI正版音樂版權的方式、建立具有台灣代表性的流行音樂，並將AI共演成果與收益回饋給創作者。他強調：「真實感受刻骨銘心的體驗才能夠創作出作品的情感靈魂。」AI無法取代人的角色，因為AI無法體驗人生，但能給予創作者「超能力」，幫助他們跨越創作與出版的門檻。

在花蓮流行音樂AI實驗基地裡，AI不只是工具，更是創作的夥伴。結合台灣的AI技術、多元文化與自由精神，這些人機共創的作品不僅展現音樂的可能性，更為台灣流行音樂開啟了嶄新的未來之門。

► 【收聽歌曲】YouTube 播放清單 https://reurl.cc/2QWOYa