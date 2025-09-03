　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真人演繹AI歌曲！花蓮流行音樂AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

▲阿美族女聲詠綺演唱AI創作歌曲〈啟航〉。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

地方中心／綜合報導

在花蓮，一場結合科技與人文的音樂革命正在悄然展開。自開幕以來，花蓮流行音樂AI實驗基地「洄佳」與「花瀾」已與超過兩萬名民眾攜手創作、累積發表逾2千首歌曲，並培育出22組極具特色的在地音樂人與創作團隊。近期更選出3位新星—基姜（Kincyang Lihang）、陳庭恩（Pasang）與詠綺（Usay Panan Sadipongan），推出4首融合個人生命故事與土地情感的創作單曲與MV，以真人演繹AI作品，展現人機共創的音樂新風貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮流行音樂AI實驗基地。（圖／文化部提供）。

用文化唱出自我，基姜的音樂是靈魂的呼喚

阿美族與太魯閣族混血的基姜，長期致力於原住民音樂創作，曾榮獲2024年花蓮縣聯合豐年節大會歌比賽冠軍。他的單曲〈Hagay 存在〉以身份認同與性別多元為主題，MV以太魯閣族神話中穿越界線的使者貓頭鷹為號召，傳達掙脫束縛、自由展現的精神；另一首〈跳舞吧太魯閣族〉則以輕快旋律重現部落感恩祭的團聚場景，唱出返鄉的喜悅與溫暖。

▲跳舞吧太魯閣族 | 基姜 Kincyang。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

陳庭恩：AI是創作的橋梁，讓音樂更貼近心靈

原為花蓮在地駐唱歌手的太魯閣族音樂人陳庭恩，首次與AI共同創作，展現詞曲創作的新可能。他擅長填詞，透過AI協助編曲，並加入口簧琴等族群傳統樂器，成為新型態創作歌手，在花蓮流行音樂AI實驗基地完成人生首波原創作品與演出。〈禮物〉一曲反思成長過程的得與失；〈Iya Keisug 不要害怕〉則以族語唱出父母的祝福，為離鄉打拼的青年送上溫柔守護。

▲Iya Keisug 不要害怕｜陳庭恩Pasang 。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

詠綺：AI給我靈感，我用靈魂讓旋律活起來

阿美族女聲詠綺在都市成長後選擇返鄉尋根，透過花蓮流行音樂AI實驗基地首次與AI共演，演唱〈啟航〉與〈深瀾的秘密〉。她分享：「AI最大的幫助是開啟靈感的源頭。我們原住民有很多故事想說，AI提供旋律，我們則注入靈魂。」她也強調，AI不是取代創作者，而是創作上的超能力，「AI提供靈感，我們提供靈魂，才能賦予歌曲真正的生命。」

▲深瀾的秘密｜詠綺 Usay Panan Sadipongan。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

AI不是取代，而是賦能——打造台灣流行音樂的未來

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，花蓮流行音樂AI實驗基地的核心價值在於「以人為本」，透過可信任負責任的聯邦式FedGPT，以符合AI正版音樂版權的方式、建立具有台灣代表性的流行音樂，並將AI共演成果與收益回饋給創作者。他強調：「真實感受刻骨銘心的體驗才能夠創作出作品的情感靈魂。」AI無法取代人的角色，因為AI無法體驗人生，但能給予創作者「超能力」，幫助他們跨越創作與出版的門檻。

在花蓮流行音樂AI實驗基地裡，AI不只是工具，更是創作的夥伴。結合台灣的AI技術、多元文化與自由精神，這些人機共創的作品不僅展現音樂的可能性，更為台灣流行音樂開啟了嶄新的未來之門。

► 【收聽歌曲】YouTube 播放清單 https://reurl.cc/2QWOYa

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Google神秘推文引爆猜測
蕾菈離婚「情色教主發聲力挺」　狠批男方
9月購車優惠出爐！　進口、國產休旅拚了
一查明年機票「780元飛日本」　真相曝光！網吵翻：想買又害怕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

愛上「兒子女友的媽媽」　失婚爸曝崩潰狀況！網傻：真的很不OK

真人演繹AI歌曲！花蓮流行音樂AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

病人堅持「又沒開藥」拒付看診費！　ICU醫曝最慘下場

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

金石堂板橋文化店宣布熄燈！業者揭原因　出清拍賣時間曝

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」：聽過1包1200的

明天午後西半部防大雨　周末「南方雲系北移」水氣增

老公難孕！婆婆拒絕試管逼人妻「跟小叔生孩子」：都是我家男人

台積電南京廠VEU被撤銷！他3點白話解釋「美國真實目的」

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

愛上「兒子女友的媽媽」　失婚爸曝崩潰狀況！網傻：真的很不OK

真人演繹AI歌曲！花蓮流行音樂AI實驗基地　人機共創音樂新風貌

病人堅持「又沒開藥」拒付看診費！　ICU醫曝最慘下場

荷包蛋上想加什麼調味料？超準心則找出你的煩躁來源

金石堂板橋文化店宣布熄燈！業者揭原因　出清拍賣時間曝

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」：聽過1包1200的

明天午後西半部防大雨　周末「南方雲系北移」水氣增

老公難孕！婆婆拒絕試管逼人妻「跟小叔生孩子」：都是我家男人

台積電南京廠VEU被撤銷！他3點白話解釋「美國真實目的」

93軍人節慰勞海巡弟兄　管碧玲赴宜蘭致贈加菜金

AIT談終戰80年提「飛虎隊」　美國、中華民國空軍並肩抵抗法西斯

Lizi栗子悲催童年曝光！　搶饅頭吃連塑膠袋都咬

聖得福北市合建案量達3萬坪土地　「這裡」最多海砂屋

磁暴來襲睡不好？「5個方法」幫助入眠　強迫自己入睡最要不得

約正妹跑山卻變在床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

國安官員：北京93閱兵展現與民主國抗衡　威懾力超出島鏈放眼全球

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

魔神樂2連敗！古久保看見求勝心暫不降二軍　談四洋投可能性

屋主用屋頂留言嗆聲！　Google地圖驚見「去你的」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

快訊／13縣市大雨特報　下到晚上

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

美女書法家脫了！　下海拍AV

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

員工旅遊玩5天！他去公司「不算加班」傻眼

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

更多熱門

相關新聞

ChatGPT故障　用戶反映無法正常對話

ChatGPT故障　用戶反映無法正常對話

ChatGPT在今日下午傳出異常，多名用戶在社群媒體上回報，輸入指令後，聊天機器人卻無法給予任何回應。

黃仁勳公布　輝達AI基建大升級

黃仁勳公布　輝達AI基建大升級

OpenAI、xAI傳出與Cursor洽談合作

OpenAI、xAI傳出與Cursor洽談合作

林昶佐登上芬蘭百年最具影響力雜誌

林昶佐登上芬蘭百年最具影響力雜誌

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

關鍵字：

花蓮音樂AI創作新星流行音樂實驗基地AI共創AI賦能洄佳花瀾

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

江祖平爆公開男方正面清晰照

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面