　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

戰時保家衛國、退伍造橋鋪路　林業署於人倫分站榮民塔祭祀殉職弟兄

▲林業保育署南投分署舉辦人倫分站榮民塔秋季祭典。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲林業保育署南投分署舉辦人倫分站榮民塔秋季祭典。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是9月3日軍人節，林業保育署南投分署於2日在水里工作站人倫分站榮民塔舉行秋季祭祀活動，感念戰時舉槍保家衛國、退伍後又投入林業發展而殉職的榮民之犧牲奉獻。

本次祭祀由林業署南投分署長李政賢擔任主祭官，率領林業保育署同仁與相關造林業者，會同退輔會南投縣榮民服務處 副處長羅婷婷，及保安警察第七總隊第六大隊大隊長盧世哲等共50餘人參與祭典。

▲人倫林道於民國50年12月28日通車啟用，此林道皆由分發至巒大林區管理處的榮民所施工。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲人倫林道於民國50年12月28日通車啟用，皆由分發至巒大林區管理處的榮民所施工。

南投分署說明，早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材，以提昇國內經濟發展：巒大林區管理處於民國45年間，先後接收輔導就業榮民500餘人，分派協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及開築通往山區的林道等工作；因闢修道路過程艱難危險，致有榮民弟兄不幸在工作期間殉職，人倫榮民塔內祭祀的榮民均為當時巒大林區管理處望鄉及人倫工作站（現南投分署水里工作站望鄉及人倫分站）殉職員工。

▲人倫林道在運送木材上扮演重要角色。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲人倫林道在運送木材上扮演重要角色。

人倫林道建立之初全部為新闢，故對選線方面頗費時日：民國34至46年間辦理航空及現地測量、民國46年10月5日開工、民國50年12月28日通車啟用，皆由分發至巒大林區管理處的榮民所施工；目前可通行至20.7公里，起點為水里鄉新山村(巒大事業區第83林班)，終點在信義鄉人和村(巒大事業區第72林班)。

李政賢表示，因殉職榮民先進造橋築路、保護山林，使日後同仁於林業工作時減低險境，南投分署當年於人倫林道通車日在17公里處集資建造紀念塔，每年清明節(春季)及中元節(秋季)前皆會舉行祭祀活動，以示敬意，也呼龥一般民眾或山友到山區活動或行走林道間，能心存感恩前人的付出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了
琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨　氣象廳：關東恐交通中斷
江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
全球唯一「無蚊國家」！專家警告：未來可能失守
總統官邸夜宴綠委！　賴清德柯建銘餐敘氣氛曝
北捷進站聽到「這聲音」表示該加值了　乘客直呼長知識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

戰時保家衛國、退伍造橋鋪路　林業署於人倫分站榮民塔祭祀殉職弟兄

決策零時差！新北AI智慧防汛獨步全國　傳統防汛已成過去式

南投縣傳統工藝大展邀5竹藝大師打頭陣　首度引入AI智慧導覽系統

南投9月推AI應用與影像培力工作坊　教青年以創意新科技行銷品牌

新北即起開放免費苗木申請　景觀處同步傳授「栽植秘訣」

南投縣推埔里鎮福興農村社區土地重劃　意願調查說明會9／4登場

滿街違規小廣告毀市容阻視線　南投縣推拆3kg換洗碗精美化環境

染貓瘟險喪命！新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

93軍人節慰勞海巡弟兄　管碧玲赴宜蘭致贈加菜金

台鹽綠能案傳喚陳啓昱律師作證　利益衝突疑慮再起

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

戰時保家衛國、退伍造橋鋪路　林業署於人倫分站榮民塔祭祀殉職弟兄

決策零時差！新北AI智慧防汛獨步全國　傳統防汛已成過去式

南投縣傳統工藝大展邀5竹藝大師打頭陣　首度引入AI智慧導覽系統

南投9月推AI應用與影像培力工作坊　教青年以創意新科技行銷品牌

新北即起開放免費苗木申請　景觀處同步傳授「栽植秘訣」

南投縣推埔里鎮福興農村社區土地重劃　意願調查說明會9／4登場

滿街違規小廣告毀市容阻視線　南投縣推拆3kg換洗碗精美化環境

染貓瘟險喪命！新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

93軍人節慰勞海巡弟兄　管碧玲赴宜蘭致贈加菜金

台鹽綠能案傳喚陳啓昱律師作證　利益衝突疑慮再起

女大生認識網友隔天遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了

《玉骨遙》男星砸車被關6個月　才剛出獄「又遭劇組提告」

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

獅5比3戲劇逆轉台鋼奪5連勝　林佳緯改寫最年輕再見轟紀錄

捲入大麻風波　日本三得利會長新浪剛史宣布辭職

「臉蛋天才」車銀優當兵時尚照先存檔　黑衣配蜜蜂珠寶帥炸

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

琵琶一生成2段式「切穿日本」強降雨　氣象廳：關東恐交通中斷

吳怡霈自爆入院動刀！　「術後7個月沒月經」最新狀況曝

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

地方熱門新聞

台南爆紅夜奇鴨、菜奇鴨被問爆　市府回應

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

丹娜絲屋損慰助金核撥逾9.5億元黃偉哲：從速、從寬、從實

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

施工打翻松香水　高雄一家7口燒傷送醫

SUMITOMO挖土機競標8輪最終95.1萬落槌　仁德透天厝也拍出

新營醫院首例「在宅急症照護」成功36歲患者居家康復成典範

軍人偷拍＋跟蹤前女友台南地院判拘役70日＋8月徒刑

台鹽綠能案傳喚陳啓昱律師作證利益衝突疑慮再起

開學焦慮別慌！部桃精神科主任教調適祕訣

中華醫大施秝淇教官榮獲全民國防教育傑出貢獻獎

空拍+水砲機器人聯手！台南消防局打造智慧救災新模式

新北動保救援2幼貓　藍金異色瞳萌翻

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

更多熱門

相關新聞

阿里山停止開放、阿里山林鐵停駛

阿里山停止開放、阿里山林鐵停駛

受西南氣流影響，交通部中央氣象署最新預報中南部地區持續有局部豪雨等級以上降雨發生機率，嘉義縣及臺南市政府已宣布29日停止上班、上課。林業署嘉義分署及阿里山林鐵29日皆暫停服務，

持續豪大雨！北大武山等4步道暫停開放

持續豪大雨！北大武山等4步道暫停開放

阿里山林鐵又見遊客闖軌道　最高可罰5萬

阿里山林鐵又見遊客闖軌道　最高可罰5萬

人倫林道推穆斯林友善遊程

人倫林道推穆斯林友善遊程

台中烏石坑獲救小黑熊　今晨猝死

台中烏石坑獲救小黑熊　今晨猝死

關鍵字：

人倫林道人倫分站榮民塔秋季祭典林業

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平爆公開男方正面清晰照

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

快訊／藝人轉發央視貼文！　陸委會站出來說話了

直擊／陳致遠、秀琴19歲女兒美成這樣！

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面