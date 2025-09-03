戰時保家衛國、退伍造橋鋪路　林業署於人倫分站榮民塔祭祀殉職弟兄

▲林業保育署南投分署舉辦人倫分站榮民塔秋季祭典。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是9月3日軍人節，林業保育署南投分署於2日在水里工作站人倫分站榮民塔舉行秋季祭祀活動，感念戰時舉槍保家衛國、退伍後又投入林業發展而殉職的榮民之犧牲奉獻。

本次祭祀由林業署南投分署長李政賢擔任主祭官，率領林業保育署同仁與相關造林業者，會同退輔會南投縣榮民服務處 副處長羅婷婷，及保安警察第七總隊第六大隊大隊長盧世哲等共50餘人參與祭典。

▲人倫林道於民國50年12月28日通車啟用，皆由分發至巒大林區管理處的榮民所施工。

南投分署說明，早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材，以提昇國內經濟發展：巒大林區管理處於民國45年間，先後接收輔導就業榮民500餘人，分派協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及開築通往山區的林道等工作；因闢修道路過程艱難危險，致有榮民弟兄不幸在工作期間殉職，人倫榮民塔內祭祀的榮民均為當時巒大林區管理處望鄉及人倫工作站（現南投分署水里工作站望鄉及人倫分站）殉職員工。

▲人倫林道在運送木材上扮演重要角色。

人倫林道建立之初全部為新闢，故對選線方面頗費時日：民國34至46年間辦理航空及現地測量、民國46年10月5日開工、民國50年12月28日通車啟用，皆由分發至巒大林區管理處的榮民所施工；目前可通行至20.7公里，起點為水里鄉新山村(巒大事業區第83林班)，終點在信義鄉人和村(巒大事業區第72林班)。

李政賢表示，因殉職榮民先進造橋築路、保護山林，使日後同仁於林業工作時減低險境，南投分署當年於人倫林道通車日在17公里處集資建造紀念塔，每年清明節(春季)及中元節(秋季)前皆會舉行祭祀活動，以示敬意，也呼龥一般民眾或山友到山區活動或行走林道間，能心存感恩前人的付出。