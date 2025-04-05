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宗教、飲食限制多...穆斯林旅客難盡興　人倫林道推友善遊程

▲晌禮禮拜。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲晌禮禮拜。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣擁有舉世聞名的豐富生態資源，也是穆斯林旅客造訪非伊斯蘭國家的前三大目的地之一；林業及自然保育署南投分署因此於人倫林道正式推出「穆斯林友善遊程」，結合布農族文化、森林生態導覽，提供穆斯林旅客兼具宗教友善與自然探索的沉浸式文化旅遊體驗。

林業保育署南投分署指出，目前多數穆斯林友善設施集中於城市及近郊，穆斯林遊客因宗教儀式與飲食需求受限，而無法安心深入台灣各地體驗自然景觀，這次攜手南投縣原住民濁水布農林業暨勞動合作社推出相關遊程，希望讓穆斯林旅客能夠安全、便利地探索台灣生態之美。

▲穆斯林友善餐飲。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲穆斯林友善餐飲。

遊程亮點包括布農族文化導覽，由當地解說員帶領，分享布農族的傳統生活方式與與自然共生的智慧；森林靜心與晌禮禮拜，在廣闊的林道中進行森林靜心，並提供適合穆斯林旅客的晌禮禮拜空間，能在寧靜的環境中進行宗教儀式；穆斯林友善餐飲，於森林食堂享用布農族風味餐，全程使用清真標準的食材、器具及烹調方式，確保旅客安心用餐；無痕山林與生態廁所，提供環保生態廁所，並推廣無痕山林概念，維護自然環境與旅遊永續性；壯麗景觀體驗，遊程中可遠眺日月潭、人和、潭南等部落，並在解說員帶領下探索森林生態，感受滿山綠意與大自然的寧靜。

南投分署表示，旅客透過本旅程，將能更深入了解台灣的自然之美與在地文化，體驗獨特的森林心靈之旅，歡迎對深度生態旅遊與穆斯林友善行程及有興趣的旅客踴躍報名，即日起接受預約、6人成團，可從水里火車站或日月潭飯店預約出發；聯絡資訊：049-2742808（遊程服務組），LINE@: @403lxikb，Facebook 粉絲專頁https://www.facebook.com/danda.ecotourism/

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