台中和平烏石坑小黑熊受困陷阱獲救　今晨不明原因猝死

記者李陳信得／台中報導

林業及自然保育署台中分署昨（29）日在台中市和平區烏石坑一處樹林，救援到1隻台灣黑熊小母熊，未料送往農業部生物多樣性研究所治療觀察後，今天（30日）上午突然不明原因死亡，目前已將遺體送農業部獸醫研究所，以進行完整病理解剖釐清死因。

▲林業及自然保育署台中分署昨日在台中市和平區烏石坑救援到1隻台灣黑熊小母熊，但今天上午不明原因死亡。（圖／林業及自然保育署台中分署提供）



林業及自然保育署台中分署指出，28日晚間獲報，台中市和平區烏石坑海拔1034公尺一處樹林溪溝，有一隻台灣黑熊小熊受困陷阱，附近還看到另一隻黑熊，救援團隊昨天上午抵達現場，將小黑熊救出，但未看見另一隻熊；救援團隊將小黑熊送往南投集集生物多樣性研究所野生動物急救站，經檢查，個體為一隻小母熊，體重19公斤，左前肢因套索壓迫腫脹，須觀察治療，初步生命狀況維持穩定。

不過，台中分署今天上午接獲獸醫團隊通知，小熊今早不明原因死亡，台中分署表示，獲悉小母熊猝死極為遺憾，前已將遺體送農業部獸醫研究所，以進行完整病理解剖釐清死因。

台中分署提醒，黑熊族群漸往淺山擴張並接近人類生活區域，山村居民如有防治野生動物危害或原住民族傳統狩獵需求，請洽臺中分署申領改良式獵具，避免誤捕黑熊等非目標物種；若發現黑熊入侵或受困，請立即通報臺中分署或林業保育署免付費專線0800-000-930（您您您救山林）。