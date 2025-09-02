林昶佐登上芬蘭百年最具影響力雜誌　首次大篇幅專訪亞洲政治人物

▲駐芬蘭代表林昶佐登上芬蘭百年最具影響力雜誌「Suomen Kuvalehti」。（圖／林昶佐臉書）



記者陶本和／台北報導

前立委林昶佐日前派駐擔任芬蘭代表，近日他登上芬蘭最具影響力的百年雜誌「Suomen Kuvalehti」；據了解，這是Suomen Kuvalehti首次大篇幅專訪亞洲的政治人物。該文以題「叛逆精神連結芬蘭與台灣——林昶佐金屬樂主唱與外交官」報導，內容除了介紹林昶佐的從政歷程，也闡述台灣與芬蘭的共同價值、音樂文化連結。

林昶佐在派駐擔任芬蘭代表前，遭到在野黨的嘲諷；不過，他正式赴任後，他近日登上芬蘭最具影響力的百年雜誌「Suomen Kuvalehti」；該雜誌在當地，被視為是芬蘭版的時代雜誌。

林昶佐表示，很榮幸登上芬蘭歷史最悠久、最具影響力的權威雜誌，透過這次專訪，讓他有機會分享台灣的歷史與文化發展。他說，這次訪談是從他個人的旅程出發，來闡述台灣與芬蘭之間的連結與共同價值。

林昶佐認為，透過這次的專訪，呈現了台灣的多元面貌，也凸顯兩國在歷史經驗、民主精神與文化交流上的相似與互補之處。

該篇專訪文章，以題「叛逆精神聯結芬蘭與台灣——Freddy Lim是金屬樂主唱與外交官」報導。根據內文，先是介紹了林昶佐的多重身份，他不僅是台灣知名的金屬樂團「閃靈」的主唱，也是國會議員，如今擔任台灣駐芬蘭代表。

文中指出，林昶佐在音樂、政治與人權倡議中，展現出強烈的「叛逆精神」，而林昶佐也認為，這是台灣與芬蘭之間的共同價值連結。

接著，該文進一步闡述台灣與芬蘭的共同價值，提及閃靈樂團的音樂作品，當初也透過芬蘭知名唱片公司Spinefarm發行，好比《Mirror of Retribution》、《Takasago Army》和《Bù‑Tik》等專輯，這建立起林昶佐與芬蘭之間，在文化與音樂的聯繫。