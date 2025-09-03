王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署要求改選幹部，民進黨今（3日）召開中常會，立委王世堅會前受訪時表示，柯建銘對黨沒有功勞也有苦勞，但主張大罷免的柯建銘總召必須接受民意決定，「不是因為之前糟蹋我、所以我要看好戲，只是各自要付出政治決定的代價，不是這樣嗎？願賭服輸，光這一點他就要順應民意」。王強調，自己一再相信，以柯建銘的政治人格，最後一定會接受。

對於外界解讀賴清德跟柯建銘政爭，王世堅冷笑一聲表示，第一、沒有什麼好爭的啦！賴清德總統是主席，由他決定該走什麼方向，立法院黨團總召也應該接受這樣的指示，這沒什麼好爭也不成比例；第二、這是例行性餐敘，總統身兼黨主席，本來就會找執政黨立委定期餐敘，要了解最近的國會狀況、政情、社會民間反應，這是例行常會，沒有刻意。

至於媒體追問，柯建銘看起來要繼續當總召到明年2月？王世堅回應，他有他的權利、但自己也有自己的看法，對前輩尊重，不管怎麼講，柯建銘對黨沒有功勞也有苦勞，基於對前輩的尊重，至於他聽不聽是另一回事，自己反映的是許多從政黨員共同看法以及廣大社會民意，參與政治，願賭服輸。

王世堅表示，自己一年多來反對大罷免，被側翼網軍攻擊的體無完膚，他接受，因為這是他個人的看法，現在結果出爐、社會表達反對，主張大罷免的柯建銘總召必須接受民意決定，「不是因為之前糟蹋我、所以我要看好戲，只是各自要付出政治決定的代價，不是這樣嗎？願賭服輸，光這一點他就要順應民意」。王強調，自己一再相信，以柯建銘的政治人格，最後一定會接受，「畢竟我們是民主進步黨、畢竟他從政資歷更深，相信柯建銘會體察民意、會接受我的說法」。

黨團連署改選部分，王世堅也透露，連署書已經交給徐國勇，第一天就交了，不曉得黨團還會不會有選舉，但不管用什麼樣的方式，總召應該這段時間有聽到民意反映，大家都尊重他，柯建銘總召會體察民意、做出決定，「這是我個人看法，至於我個人，絕對不會爭取黨團幹部，我沒有那個資格」。