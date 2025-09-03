　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

▲▼民進黨例行中常會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署要求改選幹部，民進黨今（3日）召開中常會，立委王世堅會前受訪時表示，柯建銘對黨沒有功勞也有苦勞，但主張大罷免的柯建銘總召必須接受民意決定，「不是因為之前糟蹋我、所以我要看好戲，只是各自要付出政治決定的代價，不是這樣嗎？願賭服輸，光這一點他就要順應民意」。王強調，自己一再相信，以柯建銘的政治人格，最後一定會接受。

對於外界解讀賴清德跟柯建銘政爭，王世堅冷笑一聲表示，第一、沒有什麼好爭的啦！賴清德總統是主席，由他決定該走什麼方向，立法院黨團總召也應該接受這樣的指示，這沒什麼好爭也不成比例；第二、這是例行性餐敘，總統身兼黨主席，本來就會找執政黨立委定期餐敘，要了解最近的國會狀況、政情、社會民間反應，這是例行常會，沒有刻意。

至於媒體追問，柯建銘看起來要繼續當總召到明年2月？王世堅回應，他有他的權利、但自己也有自己的看法，對前輩尊重，不管怎麼講，柯建銘對黨沒有功勞也有苦勞，基於對前輩的尊重，至於他聽不聽是另一回事，自己反映的是許多從政黨員共同看法以及廣大社會民意，參與政治，願賭服輸。

王世堅表示，自己一年多來反對大罷免，被側翼網軍攻擊的體無完膚，他接受，因為這是他個人的看法，現在結果出爐、社會表達反對，主張大罷免的柯建銘總召必須接受民意決定，「不是因為之前糟蹋我、所以我要看好戲，只是各自要付出政治決定的代價，不是這樣嗎？願賭服輸，光這一點他就要順應民意」。王強調，自己一再相信，以柯建銘的政治人格，最後一定會接受，「畢竟我們是民主進步黨、畢竟他從政資歷更深，相信柯建銘會體察民意、會接受我的說法」。

黨團連署改選部分，王世堅也透露，連署書已經交給徐國勇，第一天就交了，不曉得黨團還會不會有選舉，但不管用什麼樣的方式，總召應該這段時間有聽到民意反映，大家都尊重他，柯建銘總召會體察民意、做出決定，「這是我個人看法，至於我個人，絕對不會爭取黨團幹部，我沒有那個資格」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光
鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空！雙方爆衝突
賴慧如「中彈」領便當下車　含淚告別八點檔
快訊／毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞康橋7童判決出爐
快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報
iPhone 17系列預估售價出爐！
賓賓哥正式道歉了！　遭炎上發聲
女1天接7人猝死！　男客幫逃跑下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

若私下遇到徐巧芯會願意合照？　王世堅：只要她不比中指我都ok

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

坦言政策論述要改進　卓榮泰：時間縮短、文字圖片要更清楚

拋「6大司法改善建言」　陳佩琪嘆切膚之痛：大家一起救救司法吧

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

黃國昌列被告嗆放馬過來　綠委轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

當國軍後盾！　卓榮泰：2018年至今4次調升軍人薪資

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

若私下遇到徐巧芯會願意合照？　王世堅：只要她不比中指我都ok

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

白推修法廢勾串之虞可羈押　前檢察官挺：實務上沒有證人不說謊

坦言政策論述要改進　卓榮泰：時間縮短、文字圖片要更清楚

拋「6大司法改善建言」　陳佩琪嘆切膚之痛：大家一起救救司法吧

王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

王世堅籲柯建銘接受民意決定　「相信以他的政治人格最後會接受」

黃國昌列被告嗆放馬過來　綠委轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

當國軍後盾！　卓榮泰：2018年至今4次調升軍人薪資

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

若私下遇到徐巧芯會願意合照？　王世堅：只要她不比中指我都ok

獨家專訪／朴炯植吃馬東石拳頭：跟我臉一樣大！　真實比對太驚人

蕾菈烏雅嘴成真！婚禮爆氣脫口「如果再結第三次婚」　昔日恩愛畫面遭網挖

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑 　白冰冰號召徵選閩南語歌王

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

六都青年買房頭期款曝　1縣市「晚1年買多付百萬」

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

國際大廠加速投入　研調估2030年AR眼鏡出貨量達3210萬台

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

政治熱門新聞

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

賴清德回應習近平93閱兵　「台灣不拿槍桿子紀念和平」

33億剩7億！國民黨財劃法公式出包　藍委急喊再修一次

苦苓揭黃國昌6作為邁向「成功之路」

沈伯洋針孔案　醫點1關鍵：常是被害妄想前奏

快訊／綠委楊曜宣布這屆立委當完就退休　已向黨中央表明不再參選

不滿藍營喊軍人加薪　于北辰嗆：想賺錢去當傭兵、不要來國軍騙錢

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

蔡阿嘎遊日本驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回「這句話」

洪秀柱參加中共93閱兵　回擊陸委會

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

勞動部傳明年增31億加發生育給付

更多熱門

相關新聞

黃國昌怒嗆政府　他轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

黃國昌怒嗆政府　他轟死不認錯現行犯：哪來本錢囂張？

民眾黨日前號召舉辦「走讀活動」，最終爆發警民衝突，造成8名員警受傷，民眾黨主席黃國昌遭北檢列為他字案被告，黃不滿反嗆「賴清德放馬過來」。對此，民進黨立委許智傑今（3日）痛批，黃國昌知法玩法相當要不得，到底哪來的本錢囂張？死不認錯的現行犯，檢警就依法嚴辦，才能捍衛執法人員的尊嚴。

洪秀柱出席中共93閱兵　簡舒培轟：國民黨有什麼臉號稱中華民國派？

洪秀柱出席中共93閱兵　簡舒培轟：國民黨有什麼臉號稱中華民國派？

綠議員自曝「子宮肌瘤」　將接受手術

綠議員自曝「子宮肌瘤」　將接受手術

只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略及其侷限

只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略及其侷限

賴清德回應習近平93閱兵　「台灣不拿槍桿子紀念和平」

賴清德回應習近平93閱兵　「台灣不拿槍桿子紀念和平」

關鍵字：

民進黨柯建銘王世堅賴清德大罷免

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面