王世堅提蔡英文3辭黨主席讚「灑脫」　被問「劍指賴清德？」急澄清

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署要求改選幹部，黨團總召柯建銘則是以拖待變。民進黨今（3日）召開中常會，綠委王世堅會前受訪時表示，民意最大，黨團幹部固然有任期制，但前總統蔡英文過去曾三度辭黨主席，都是投票結果一出來就辭，如此灑脫、願賭服輸也才獲得社會支持；媒體追問，此番說法是否代表他認為黨主席賴清德也該負責？王則急忙澄清，「這我不敢評論，但總統是國家千金之子，不能押在某場運動上，國家也不能押在一場運動上」。

對於柯建銘是否下會期繼續當總召？王世堅認為，這個情形在未來一兩個禮拜應該會有所轉圜，民意最大，黨團幹部固然有任期制，但往往大的投票表決後都會有一個...，蔡英文過去3次辭黨主席，期中選舉、地方選舉席次變少，蔡英文認為有責任，投票結果一出來就辭去黨主席、隔天就沒有進辦公室，相當灑脫做法，這才對。

王世堅強調，所以蔡英文才獲得社會廣大支持，她願賭服輸，願意為自己的決策跟領導負責，不然蔡英文當時也可以說主席有任期制、兩年一任，還是全黨黨員選的，她大可以說任期沒到不下台，但可以這樣嗎？不是嘛！經過選舉後，社會民意對表現的總檢討，蔡總統認為輸了就要負責，負責任的主席跟總召都不會用任期來拖延，這是不負責任說法。

也有媒體追問，此番說法是否代表賴清德主席也有政治責任應辭職？王世堅則表示，這他不敢評論，賴清德主席當時是基於公民團體勢單力孤，主席認為應該跟公民團體站在一起，主席在內部會議認為不要讓公民團體孤單，所以有附和，自己當時有提出看法，千金之子不死於市，「總統是國家千金之子，不能押在某場運動上，國家也不能押在一場運動」。

王世堅認為，當時大罷免輸了之後國際媒體的解釋，居然質問台灣國家方向要改變了，變成反美親中，這都是不當揣測，台灣並沒有這樣，卻被一場運動，曲解掉台灣人民意志，「千金之子不死於市，就是這個道理」。

而對於今天常會後有安排年輕議員要跟黨主席建言綠能、財劃法等等改革，王世堅強調，這很好啊！各方意見黨部都應該廣開大門接納，天下之大不是一人一黨可以治之，全民共治，大家都提出寶貴意見，台灣最寶貴的就是民主政治，民主最高價值，集思廣益、充分討論、形成共識，台灣是民主國家的模範，這樣做的應該的。

