9/7白露運勢大翻身！「3生肖」財運、事業一飛衝天

▲白露節氣迎來大轉運！3生肖事業、愛情、財運有如神助。（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

9/7即將迎來二十四節氣「白露」，不僅象徵天氣轉涼、秋意漸濃，也暗示個人運勢即將轉變，《科技紫微網》整理出「3生肖」好運大爆發，無論是事業、愛情或財運，都有機會一飛沖天，快看看自己有沒有上榜！

第三名：生肖虎



屬虎的朋友在白露節氣前後，事業運勢將呈現上升趨勢，你的工作能力將獲得肯定，所有的努力都將獲得實質的回報，這段期間是把握舞台、發揮領導力的絕佳時機。愛情運同樣獲得加持，單身者桃花運佳，有機會結識心儀對象；有伴者則能與另一半有更深入的心靈交流，讓感情更加溫。不過，唯一要注意的是財運稍顯低迷，此時宜守財，不建議進行高風險的投資。

第二名：生肖猴



屬猴的朋友在白露節氣前後，將迎來事業與愛情的雙豐收，工作表現可圈可點，計畫推進順利，能夠在職場上展現亮眼的一面。愛情方面，單身者有桃花神助攻，外出旅行特別容易遇見好緣分；有伴者則能感受到甜蜜滋養，彼此的感情幸福滿滿。財運方面雖然平穩，但只要避免投機，就不必擔心會有破財的風險。

第一名：生肖狗



在白露節氣前後，屬狗的朋友堪稱運勢王，事業與財運皆大有斬獲，你在工作上的努力將被長官看見與賞識，升遷加薪的機會大大提升。同時，理財投資的眼光也將變得精準，容易有實質的進帳，正財、偏財運都相當旺。不過，愛情運勢卻相對失意，單身者難以遇到理想對象，建議在感情方面要更加謹慎，避免倉促投入而受傷；有伴者則可能因互動偏少而感到孤單，需要多花點時間與心力維繫感情。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。