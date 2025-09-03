白露將至！捐善款、清雜物...3招開運納福　下半年更穩健

▲白露節氣後的13天是累積善緣的黃金時段。（圖／CFP）

記者胡至欣／綜合報導

即將進入24節氣的「白露」（國曆9月7日），代表天氣開始轉涼、日夜溫差漸漸變大，因此古有云：「白露身不露」意指不要赤膊露體、避免著涼。此外，白露之後，能量也逐漸轉向收斂沉澱，是整理腳步、強化基礎的好時機，《科技紫微網》特別分享好運3招，想讓下半年更穩健順遂，不妨參考看看。

第一招、行善積德

白露節氣後的13天是累積善緣的黃金時段。可以選擇捐款、義工服務，或是對他人施以援手，這不僅能增進自己的福報，還能為來年的好運打下基礎。行善後記得心懷感恩，這會讓你的能量場變得更加正面，助你未來事事順利。

第二招、秋收納福

白露節氣適合進行收納整理。清理家中雜物，特別是夏季用不到的衣物或物品，象徵將多餘的煩惱丟棄。將屋內整理乾淨後，準備些秋季食材來烹煮一道家人喜愛的餐點，讓全家共聚，這不僅能招來福氣，還能增強家庭的凝聚力。

第三招、植物助運

家中東方可擺放綠色植物如幸運竹，北方則放水生植物，象徵生氣循環。至於金屬飾品與刀具則建議收妥，不宜隨處可見，以免干擾能量。出門也盡可能避免往西方遠行，這樣可以減少可能的不利影響，為自己帶來更平和的生活環境。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。