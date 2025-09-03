9/7「白露」將至！專家曝「6大禁忌」：別再穿太少、喝冰水

▲9/7迎來二十四節氣「白露」，早晚溫差會變得更加明顯。（示意圖／pixabay)

記者黃稜涵／綜合報導

時序即將進入二十四節氣中的「白露」，這也象徵著炎熱的夏季逐漸遠離，早晚溫差會變得更加明顯，命理專家小孟老師提醒，白露時節不僅是氣溫轉變的關鍵，我們的生活習慣也應跟著調整，以下六大禁忌，如果稍不注意，很可能影響到身體健康。

1. 穿衣不宜裸露



白露後天氣轉涼，早晚溫差大，穿得太清涼容易著涼感冒，提醒大家應準備長袖衣物，隨時做好保暖。

2. 避免喝冰水



天氣轉涼，身體對寒氣的抵抗力會下降。此時喝太多冰水，容易導致頭暈、發冷，讓寒氣累積在體內，對健康有不良影響。

3. 忌過度運動



白露時節毛孔會變小，如果進行過於劇烈的運動，容易造成氣血循環不順，身體代謝變慢，建議可改為較緩和的運動，如散步或伸展。

4. 睡覺冷氣不宜調太低



晚上睡覺時，若冷氣溫度調得太低，身體在夜間會因過冷而受寒，容易引起流鼻水、鼻塞，甚至手腳冰冷。建議將冷氣調整到適當的溫度，或使用電風扇幫助空氣流通即可。

5. 夜晚一定要蓋被子



白露的夜晚氣溫偏低，睡覺時務必蓋被子，避免寒氣入侵筋骨，導致筋骨痠痛。

6. 屬蛇、雞者出遠門多留意



小孟老師也特別提醒生肖屬蛇與雞的朋友，在白露前後出門遠行要注意安全，並盡量遠離感冒生病的人，以防病魔纏身。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。