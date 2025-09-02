九月星座運勢出爐！天秤小心爛桃花　第一名好運旺到中秋

記者黃稜涵／綜合報導

進入九月，各星座運勢隨火星進入天秤座而起波動，小孟老師在YouTube影片中分享了12星座的九月份運勢，並指出，不公平的事情易於曝光，司法相關話題將備受關注，快來看看，你的星座九月運勢如何！

TOP12 天秤座

工作被注意、感情留意奇怪桃花



火星進入本命宮，這段時間你將特別吸引目光，無論做對事或犯錯，都可能被放大討論。如果想翻身，建議積極表現，很容易讓他人耳目一新。感情方面，另一半對你非常體貼，但切記只享受不付出，適時做一些小事，能讓對方感動。單身者需留意奇怪桃花，進入關係前務必三思，以免惹禍上身。財運方面，建議謹慎投資，別太貪心。

TOP11 天蠍座

工作不宜交惡、感情需互動



天蠍座容易被主管注意，除了努力表現，也要維護好與主管及同事的關係，懂得看人臉色，避免與人交惡。感情方面，日常容易感到無聊，需要安排有趣活動來升溫，單身者忙於工作，暫時沒時間經營感情。財運方面，多了解理財資訊，會對你有幫助。

TOP10 射手座

工作情緒多、感情釋放過去



工作上需注意情緒管理，避免影響同事，若感到疲憊，適時休息，才能順利前進。感情方面，容易為小事爭吵，切記不要帶情緒表達意見，以免傷害感情。單身者受過去曖昧影響，建議早點斷捨離，才能迎接新戀情。財運方面，適合保守理財，如存錢或定存。

TOP9 水瓶座

工作不宜轉變、感情魅力十足



本月工作上容易遇到變化與困難，建議以穩定心態應對，不要給自己過大壓力，遇到困難要勇於求助。感情方面，與另一半相處甜蜜，想更進一步需表達心意。單身者魅力十足，選擇多，建議花時間仔細認識對方。財運方面，花錢容易衝動，需規劃避免浪費。

TOP8 金牛座

工作注意效率、感情走出舊思維



工作排程忙碌，時間緊湊，要妥善安排，避免貪心造成壓力。感情方面，忙碌可能忽略另一半，多傳訊息讓對方感受關心。單身者容易被過去情感束縛，建議多走出去嘗試新機會。財運方面，如果投資項目穩健，請持續維持。

TOP7 摩羯座

工作吃力、感情好好珍惜



工作量大，感到吃力，需注意身體，累過頭要尋求協助分攤工作。感情方面，另一半願意付出，要好好珍惜。單身者會認識很多新人，眼睛要睜大，找對人最重要。財運方面，可多研究投資標的，可能有不錯收穫。

TOP6 牡羊座

工作心平氣和、感情火氣大



工作上與合作夥伴可能有挑戰，保持冷靜、理性溝通，避免打亂節奏。感情方面火氣較大，需耐心相處，單身者容易遇到心儀對象，要多了解彼此。財運方面，衝動消費要克制。

TOP5 雙魚座

工作避免過勞、感情升溫

工作易過勞，要注意身心健康，必要時尋求協助，別獨自扛下所有。感情方面與另一半感情升溫，不論情感、精神或理念都能成為彼此支柱。單身者建議多充實自己。財運方面，花錢前需多三思，避免衝動消費。

TOP4 獅子座

工作魅力強、感情多說好話

工作魅力強、影響力大，要把握機會表現，面試者可充分展現形象優勢。感情方面，另一半可能對你的魅力有些不安全感，多說好話有助穩固關係。單身者追求者眾，慎重選擇。財運方面，花在提升自己或外貌上是正向投資。

TOP3 處女座

工作得到讚賞、感情注意金錢



工作容易被看到，之前默默付出會受到讚賞，表現不佳的部分則要改進。感情方面，注意金錢分配問題，單身者擇偶條件不宜過高，給彼此時間相處。財運方面，建議保守投資，以保本為主。

TOP2 雙子座

工作要有耐心、感情大膽交友



職場上容易遇到不錯的資源與機會，轉職可考慮。遇到意見不合的人時，耐心溝通是關鍵。感情方面，另一半需要你的關心，可多安排旅遊或活動培養感情。單身者會遇到有趣朋友，但曖昧要慎重，避免誤會。財運方面，花錢大方，但月底前需注意理智消費，避免透支。

TOP1 巨蟹座

工作展現能力、感情需冷靜



本月工作表現出色，能讓同事刮目相看，是展現能力、爭取機會的好時機。感情方面，溝通可能遇到困難，需要冷靜處理，避免說出傷人的話。財運方面，投資理財可順利進行，運勢非常順暢，會一路旺到中秋！

