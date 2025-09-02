　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

九月星座運勢出爐！天秤小心爛桃花　第一名好運旺到中秋

記者黃稜涵／綜合報導

進入九月，各星座運勢隨火星進入天秤座而起波動，小孟老師在YouTube影片中分享了12星座的九月份運勢，並指出，不公平的事情易於曝光，司法相關話題將備受關注，快來看看，你的星座九月運勢如何！

▲隨著立夏到來，立夏後運勢翻紅的三個生肖，分別為屬羊、屬猴與屬蛇。（示意圖／視覺中國CFP）

▲進入九月，各星座運勢隨火星進入天秤座而起波動。（示意圖／視覺中國CFP）

TOP12 天秤座

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作被注意、感情留意奇怪桃花

火星進入本命宮，這段時間你將特別吸引目光，無論做對事或犯錯，都可能被放大討論。如果想翻身，建議積極表現，很容易讓他人耳目一新。感情方面，另一半對你非常體貼，但切記只享受不付出，適時做一些小事，能讓對方感動。單身者需留意奇怪桃花，進入關係前務必三思，以免惹禍上身。財運方面，建議謹慎投資，別太貪心。

TOP11 天蠍座

工作不宜交惡、感情需互動

天蠍座容易被主管注意，除了努力表現，也要維護好與主管及同事的關係，懂得看人臉色，避免與人交惡。感情方面，日常容易感到無聊，需要安排有趣活動來升溫，單身者忙於工作，暫時沒時間經營感情。財運方面，多了解理財資訊，會對你有幫助。

TOP10 射手座

工作情緒多、感情釋放過去

工作上需注意情緒管理，避免影響同事，若感到疲憊，適時休息，才能順利前進。感情方面，容易為小事爭吵，切記不要帶情緒表達意見，以免傷害感情。單身者受過去曖昧影響，建議早點斷捨離，才能迎接新戀情。財運方面，適合保守理財，如存錢或定存。

TOP9 水瓶座

工作不宜轉變、感情魅力十足

本月工作上容易遇到變化與困難，建議以穩定心態應對，不要給自己過大壓力，遇到困難要勇於求助。感情方面，與另一半相處甜蜜，想更進一步需表達心意。單身者魅力十足，選擇多，建議花時間仔細認識對方。財運方面，花錢容易衝動，需規劃避免浪費。

TOP8 金牛座

工作注意效率、感情走出舊思維

工作排程忙碌，時間緊湊，要妥善安排，避免貪心造成壓力。感情方面，忙碌可能忽略另一半，多傳訊息讓對方感受關心。單身者容易被過去情感束縛，建議多走出去嘗試新機會。財運方面，如果投資項目穩健，請持續維持。

TOP7 摩羯座

工作吃力、感情好好珍惜

工作量大，感到吃力，需注意身體，累過頭要尋求協助分攤工作。感情方面，另一半願意付出，要好好珍惜。單身者會認識很多新人，眼睛要睜大，找對人最重要。財運方面，可多研究投資標的，可能有不錯收穫。

TOP6 牡羊座

工作心平氣和、感情火氣大

工作上與合作夥伴可能有挑戰，保持冷靜、理性溝通，避免打亂節奏。感情方面火氣較大，需耐心相處，單身者容易遇到心儀對象，要多了解彼此。財運方面，衝動消費要克制。

TOP5 雙魚座

工作避免過勞、感情升溫

工作易過勞，要注意身心健康，必要時尋求協助，別獨自扛下所有。感情方面與另一半感情升溫，不論情感、精神或理念都能成為彼此支柱。單身者建議多充實自己。財運方面，花錢前需多三思，避免衝動消費。

TOP4 獅子座

工作魅力強、感情多說好話

工作魅力強、影響力大，要把握機會表現，面試者可充分展現形象優勢。感情方面，另一半可能對你的魅力有些不安全感，多說好話有助穩固關係。單身者追求者眾，慎重選擇。財運方面，花在提升自己或外貌上是正向投資。

TOP3 處女座

工作得到讚賞、感情注意金錢

工作容易被看到，之前默默付出會受到讚賞，表現不佳的部分則要改進。感情方面，注意金錢分配問題，單身者擇偶條件不宜過高，給彼此時間相處。財運方面，建議保守投資，以保本為主。

TOP2 雙子座

工作要有耐心、感情大膽交友

職場上容易遇到不錯的資源與機會，轉職可考慮。遇到意見不合的人時，耐心溝通是關鍵。感情方面，另一半需要你的關心，可多安排旅遊或活動培養感情。單身者會遇到有趣朋友，但曖昧要慎重，避免誤會。財運方面，花錢大方，但月底前需注意理智消費，避免透支。

TOP1 巨蟹座

工作展現能力、感情需冷靜

本月工作表現出色，能讓同事刮目相看，是展現能力、爭取機會的好時機。感情方面，溝通可能遇到困難，需要冷靜處理，避免說出傷人的話。財運方面，投資理財可順利進行，運勢非常順暢，會一路旺到中秋！

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆無薪假潮！經濟部急端3招
孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝
蔡阿嘎遊日驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回
紅豆食府便當有蟑螂！消費者求償500萬　法官判賠90元
快訊／金正恩「防彈列車」到北京了！　畫面曝光
國際金價飆天價！飾金未破紀錄　業者嘆：新台幣太強
關稅、匯率夾擊！「台灣水龍頭小鎮」恐掀關廠潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九月星座運勢出爐！天秤小心爛桃花　第一名好運旺到中秋

宜蘭人36年回憶「農會超市」9月30日熄燈　全品項9折！在地人不捨

同事揪訂飲料「用點數喝免錢」他糾結想戳破！網炸鍋：很合理

賣車報廢「eTag餘額4.68億元沒人領」　高公局：快退費或轉新車

網傳政大宿舍依興趣分配「愛運動住頂樓」　校方：僅作輔助參考

市政參訪團赴日交流　中市經發局長率隊走訪福岡深化台日合作

快訊／雨彈往北了！14縣市大雨特報　大雷雨炸2地

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

LINE收回訊息時間「改成1小時內」　2國家先調整！台灣暫不變

快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

九月星座運勢出爐！天秤小心爛桃花　第一名好運旺到中秋

宜蘭人36年回憶「農會超市」9月30日熄燈　全品項9折！在地人不捨

同事揪訂飲料「用點數喝免錢」他糾結想戳破！網炸鍋：很合理

賣車報廢「eTag餘額4.68億元沒人領」　高公局：快退費或轉新車

網傳政大宿舍依興趣分配「愛運動住頂樓」　校方：僅作輔助參考

市政參訪團赴日交流　中市經發局長率隊走訪福岡深化台日合作

快訊／雨彈往北了！14縣市大雨特報　大雷雨炸2地

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

LINE收回訊息時間「改成1小時內」　2國家先調整！台灣暫不變

快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

竹縣「4條森林步道」推薦！漫步清幽柳杉林泡冷泉　加碼美食、住宿

5罪通緝犯違停！持假證件瞎扯「糖尿病變瘦」　躲18年終被逮

如興恢復正常交易　9／4上路

女同時染新冠+類鼻疽發病2周亡　未接觸污水「疑吸入釀感染」

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起無縫接駛

台大學霸男星帥臉長皮蛇！　被警告「眼睛恐失明」堅持赴大阪宣傳

林智勝看一場少一場！2日先發第五棒DH　葉總承諾周末3戰都會出賽

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

相隔一天！越南九二閱兵搶先登場　解放軍儀仗司禮大隊分兵出席

父親病逝1小時後黏人貓也走了　網友心疼：怕追不上主人

生活熱門新聞

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

美女書法家脫了！　下海拍AV

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

秋天本身就自帶浪漫氛圍。走在滿地落葉的街道上，或是逛市集時，總會讓人特別想要身邊有個伴。隨著氣溫漸涼，「戀愛季節」正式展開，特別是有些星座，今年秋天的愛情運勢好到爆棚。根據國外網站《Bustle》專業占星師、《LilithAstrology》作者Adama Sesay的說法，這與行星的運行密切相關。

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

12星座一周運勢9／1-9／7

12星座一周運勢9／1-9／7

12星座9/1〜9/7運勢！牡羊靈感大爆發、巨蟹健康運回升

12星座9/1〜9/7運勢！牡羊靈感大爆發、巨蟹健康運回升

九月「四大生肖」收好運

九月「四大生肖」收好運

關鍵字：

運勢星座九月桃花

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面