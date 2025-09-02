　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

▲▼星座,十二星座,戀愛,運勢,秋天,感情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲金星能量全面引爆，這四個星座在2025秋天戀愛運飆升，浪漫邂逅隨時可能發生。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

秋天本身就自帶浪漫氛圍。走在滿地落葉的街道上，或是逛市集時，總會讓人特別想要身邊有個伴。隨著氣溫漸涼，「戀愛季節」正式展開，特別是有些星座，今年秋天的愛情運勢好到爆棚。根據國外網站《Bustle》專業占星師、《LilithAstrology》作者Adama Sesay的說法，這與行星的運行密切相關。

「在占星學裡，行星的運行會和你的本命盤互動，帶來不同的能量，而當這些能量觸及到某些宮位時，會引發特定的人生主題。」Sesay解釋。愛情和浪漫最重要的關鍵星體就是金星，它掌管金牛座與天秤座，以及與戀愛、快樂和伴侶關係相關的第5宮與第7宮。

「這也是為什麼金牛座季節常帶來像春天一樣的戀愛氛圍，而天秤座季節則與戀愛熱潮有關。」Sesay表示。當金星行經這兩個星座時，會特別強化人際與情感的連結，帶來新的戀情或讓現有的感情升溫。她建議，想迎接這股浪漫能量，多參加約會、主動認識新朋友、增加社交活動，就能讓愛情運勢更旺。

以下就是占星師列出今年秋天四大戀愛運最強的星座，快來看看你有沒有上榜吧！

牡羊座

牡羊座的你，今年秋天有機會展開多場甜蜜的「蘋果」約會，可能會迎來浪漫的初吻，甚至是一段長久的愛情。「天秤座掌管牡羊座的伴侶宮，當天秤座季節在10月22日展開時，牡羊座會強烈感受到愛情的拉力。」Sesay解釋。

在此之前，牡羊座不妨開始多用交友軟體，主動參加聚會。身為外向的火象星座，認識新朋友對你來說完全不是難事。當金星在10月中進入天秤座時，浪漫能量將達到高峰，單身與非單身的牡羊都會感受到強烈的情感連結。

▲▼星座,十二星座,戀愛,運勢,秋天,感情。（圖／取自免費圖庫pexels）

雙子座

雙子座在這個秋天將充滿愛情火花。無論你是正在滑交友軟體，或已經有了另一半，涼爽的天氣都會讓你們的互動升溫。

「金星將與你的太陽形成有利相位，增強你的魅力，打開愛情新大門。」Sesay表示。這可能讓你在社交場合中成為焦點，像電影主角般體驗一場浪漫邂逅。此外，天王星還會帶來意外驚喜，讓你遇到完全不在計劃內的對象，為愛情增添刺激與可能性。

▲▼星座,十二星座,戀愛,運勢,秋天,感情。（圖／取自免費圖庫pexels）

天秤座

天秤座今年秋天將成為戀愛焦點。「10月中金星進入天秤座，也就是她的守護星座，將讓天秤座的愛情能量達到最強。」Sesay表示。

這段時間，單身的天秤可能會在咖啡店被遞上寫有電話號碼的小紙條，或在派對上遇見讓你心動的人。別害羞，參加更多社交活動，甚至舉辦一場屬於自己的生日派對，都能讓你更接近理想對象。

▲▼星座,十二星座,戀愛,運勢,秋天,感情。（圖／取自免費圖庫pexels）

水瓶座

水瓶座的戀愛運今年秋天將被徹底點燃。金星在天秤座運行時，會與水瓶座的太陽及冥王星形成和諧相位，為愛情帶來親密與激情。

如果你有伴侶，可能會想來一場只有兩人的浪漫旅行，重新找回當初相愛的悸動。單身的水瓶也有機會遇到讓你心動的新對象，甚至是一段能讓你重新燃起熱情的戀情。Sesay認為，這可能是你重新打開心門的最佳時機。

▲▼星座,十二星座,戀愛,運勢,秋天,感情。（圖／取自免費圖庫pexels）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

根據國外網站《Bustle》占星師暨塔羅專家Mak Jagger的說法，某些行星的運行確實會影響我們的生活，尤其是如何感受並體驗「好運氣」。她表示，在所有天體中，代表幸運的木星（Jupiter）扮演關鍵角色，而月亮的能量也不容小覷。以下是今年秋天最幸運的三個星座，還有如何最大化利用這段好運的建議。

12星座一周運勢9／1-9／7

12星座一周運勢9／1-9／7

12星座9/1〜9/7運勢！牡羊靈感大爆發、巨蟹健康運回升

12星座9/1〜9/7運勢！牡羊靈感大爆發、巨蟹健康運回升

九月「四大生肖」收好運

九月「四大生肖」收好運

12星座9月運勢！巨蟹貴人現身

12星座9月運勢！巨蟹貴人現身

