▲覺得生活卡卡？白露節氣能量轉折，命理師教你3大開運法走順運 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／採訪報導

覺得最近做什麼都不順、生活卡卡嗎？命理師王筠提醒，9月7日即將迎來二十四節氣中的「白露」，正是調整運勢的關鍵時刻。她指出，白露代表「收心與收割」，不僅能量轉折，還帶來「斷捨離」的契機，只要掌握養肺補氣、清理人際與專注目標，下半年就能順利轉運。

王筠指出，對於命格中喜金的人，白露節氣能量將帶來順遂與果斷，容易在職場與計畫上有所斬獲；但若金氣過旺或忌金者，則要留意人際摩擦、口舌紛爭與情緒波動。「白露象徵收割與整理，不宜盲目開拓新局，而是把握沉澱、規劃的契機。」她說。

隨著白露到來，陽氣漸收、陰氣漸盛，宇宙能量從外放轉為內收。王筠提醒，這是一個「取與捨」的節點，不論是人際關係、工作計畫或生活目標，都要懂得精簡聚焦，「少即是多，專注才有力量」。

展望下半年，白露後正式進入能量考驗期，若上半年忙碌卻沒有方向，現在正是轉運的契機。她建議可透過三大方式開運：

●養肺補氣：秋屬金宜養肺，保護呼吸道，象徵「呼吸順暢，運勢自然通達」。

●斷捨離：適合整理家宅、清理無用的人際與計畫，為新運勢騰出空間。

●收心祈願：把散亂能量內化，專注在一兩個真正重要的目標，顯化力會更強。

除了運勢調整，白露也是養生保健的重要時節。王筠提醒民眾留意四大禁忌：避免裸露身體、少喝冰品冰水、夜晚注意保暖，以及避免過度勞累，以免影響脾肺功能。「白露後氣候轉涼，身體陽氣收斂，抵抗力下降，養生更要順應節氣。」

命理師建議，白露是一個收成與收心的節點，把握調整生活與心念的契機，下半年將能更穩健前行。



