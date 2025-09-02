　
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

覺得生活卡卡？白露節氣能量轉折　命理師教你3大開運法走順運

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲覺得生活卡卡？白露節氣能量轉折，命理師教你3大開運法走順運 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／採訪報導

覺得最近做什麼都不順、生活卡卡嗎？命理師王筠提醒，9月7日即將迎來二十四節氣中的「白露」，正是調整運勢的關鍵時刻。她指出，白露代表「收心與收割」，不僅能量轉折，還帶來「斷捨離」的契機，只要掌握養肺補氣、清理人際與專注目標，下半年就能順利轉運。

王筠指出，對於命格中喜金的人，白露節氣能量將帶來順遂與果斷，容易在職場與計畫上有所斬獲；但若金氣過旺或忌金者，則要留意人際摩擦、口舌紛爭與情緒波動。「白露象徵收割與整理，不宜盲目開拓新局，而是把握沉澱、規劃的契機。」她說。

隨著白露到來，陽氣漸收、陰氣漸盛，宇宙能量從外放轉為內收。王筠提醒，這是一個「取與捨」的節點，不論是人際關係、工作計畫或生活目標，都要懂得精簡聚焦，「少即是多，專注才有力量」。

展望下半年，白露後正式進入能量考驗期，若上半年忙碌卻沒有方向，現在正是轉運的契機。她建議可透過三大方式開運：
●養肺補氣：秋屬金宜養肺，保護呼吸道，象徵「呼吸順暢，運勢自然通達」。
●斷捨離：適合整理家宅、清理無用的人際與計畫，為新運勢騰出空間。
●收心祈願：把散亂能量內化，專注在一兩個真正重要的目標，顯化力會更強。

除了運勢調整，白露也是養生保健的重要時節。王筠提醒民眾留意四大禁忌：避免裸露身體、少喝冰品冰水、夜晚注意保暖，以及避免過度勞累，以免影響脾肺功能。「白露後氣候轉涼，身體陽氣收斂，抵抗力下降，養生更要順應節氣。」

命理師建議，白露是一個收成與收心的節點，把握調整生活與心念的契機，下半年將能更穩健前行。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

命理師王筠白露節氣白露運勢白露轉運開運斷捨離養肺補氣下半年運勢節氣養生命理能量轉折

