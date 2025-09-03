熱血青年把握機會！花蓮新創基地進駐團隊招募　申請至10/15

▲「花蓮新創基地」協助青年圓夢創業，至今已輔導超過40組團隊，成果豐碩、廣受肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自2019年成立「青年發展中心」以來，持續挹注資源，並設立「花蓮新創基地」協助青年圓夢創業，至今已輔導超過40組團隊，成果豐碩、廣受肯定。2026年花蓮新創基地進駐團隊招募正式開跑，實體與虛擬進駐各提供10組名額，9月1日至10月15日開放申請，並將於9月15日舉辦招募說明會，邀請懷抱創業熱情的有志青年踴躍參與。

花蓮新創基地提供完善的創業支持，包含獨立辦公室、共同工作空間、小型會議室及友善廚房等設施，進駐團隊除可獲專業輔導外，符合資格者也能申請創業貸款及利息補貼、並參與企業媒合與縣外觀摩交流。基地更定期開設創業策略、數位行銷、法律及財務管理等課程，舉辦年度成果展，協助團隊拓展商機，並串聯跨域資源，打造兼具地方特色與市場競爭力的創業模式。

歷屆進駐成果斐然，包括「基地文化」、「豐曉田」、「九日良田」成功獲得原民會百萬創業計畫支持；「蒔煦」、「昶宇微型水力發電」、「智通隊」於創業歸故里競賽中脫穎而出；「廣太綠能股份有限公司」更榮獲環境部「2025環境關懷友善設計競賽」第一名。

進駐資格方面，凡團隊成員至少一人45歲以下，且至少一人設籍花蓮，並有意於縣內拓展據點，或已設立登記未滿八年的公司、行號或工廠，皆可申請。

招募採書審與簡報複審兩階段，最終入選團隊將於2026年1月1日至12月31日正式進駐。詳情請參閱花蓮縣政府青年發展中心官網公告https://ydc.org.tw/zh-hant/activity/news/form/277/

花蓮縣長徐榛蔚表示，新創基地自成立以來，已陪伴多組團隊從創意構想到產品落地，並透過「陪跑制度」提供專業輔導與資源支援，協助青年克服創業初期的挑戰，逐步實現創業夢想。她期許進駐團隊皆能善用基地提供的空間、課程與交流平台，提升市場競爭力與創新能量，也鼓勵青年勇於嘗試、發揮創意，將理念轉化為具體產品與服務，與基地共同打造兼具地方特色與國際視野的創業生態，為花蓮注入更多活力與創新動能。

