台鐵招58名電務人員　起薪4萬「獎金最高4.4個月」

▲台鐵招募58名電力和電務人員。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

國營企業台鐵再釋職缺，台鐵公司今宣布要招募電力和電務維修的助理技術員，起薪4萬元，獎金有機會上看4.4個月，高中畢業就可報考，要跟電子業搶人，總計釋出58名職缺。

台鐵公司宣布，今(114)年下半年起辦理電力及電務從業人員甄試招募，甄試簡章預定9月底前上網公告並開放報名，將招募58名助理技術員，職等為從業人員10階，起薪4萬元起，具備高中職以上學歷者可報考。

台鐵預計11月起舉辦筆試及術科考試，考試科目筆試包括作文、電工機械概要及電子學概要，術科為控制電路。

▲台鐵要招募58名電力和電務人員。（圖／台鐵公司提供）

根據台鐵公告，此次招募職務內容包含電力或電務設施之設備維護與檢修，並需配合輪班作業。錄取人員將依報考單位分發至所屬轄區任職。

工作地區涵蓋台北、新北、桃園、新竹、基隆、宜蘭、花蓮、台東等地，分發單位包括台北電務段、台北電力段、花蓮電務段、台東電力段及電訊中心。

台鐵公司表示，相關職缺除月薪4萬元起，另還有津貼，且可享從業人員經營績效獎金，最高4.4個月，也有勞保、健保及按月提撥勞工退休金、職工福利等完善福利。