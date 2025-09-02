市政參訪團赴日交流　中市經發局長率隊走訪福岡深化台日合作

▲台中市政府經濟發展局長張峯源近日率團前往日本福岡展開市政參訪。（圖／台中市政府經濟發展局提供，下同）

台中市政府經濟發展局長張峯源昨(1)日率團前往日本福岡展開市政參訪，包括福岡市柳橋連合市場、新創基地 Fukuoka Growth Next (FGN)、馬林展覽館福岡A館，並拜會台北駐福岡經濟文化分處長陳銘俊及福岡台灣貿易投資中心，雙方與就九州近年台商投資情況及區域經濟、金融發展趨勢進行交流，期盼協助台中企業拓展雙邊投資與貿易，推動產業合作及技術交流，深化台日經貿往來。

▲經發局局長張峯源率團拜會台北駐福岡經濟文化分處。

經發局指出，參訪行程首先來到柳橋連合市場，聚焦市場財務管理、廢棄物處理及轉型吸引觀光客等議題，並探討日本市場普遍面臨的二代接班挑戰。隨後前往新創基地FGN，深入了解福岡市如何透過放寬法規、簡化簽證程序及提供行政與金融支援，積極吸引新創與海外企業設點。

▲經發局張峯源局長率團參訪FGN新創基地。

會展產業部分，參訪團與馬林展覽館福岡A館經營團隊交流營運模式與挑戰，並介紹台中國際會展中心(TICEC)高承重地板與減震設計，雙方並探討展館如何透過多元營運確保永續發展。

▲經發局張峯源局長實地走訪FGN新創基地，並與新創公司交流。

張局長表示，九州是日本唯一人口正成長的區域，潛力龐大，與台中有許多相似之處，值得相互借鏡學習，並呼應市長盧秀燕政策強調，市府將持續以拚經濟、招商引資及推動國際交流為核心，積極吸引更多投資與產業鏈結，打造台中成為國際交流的重要城市。

