　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「邊做邊學、邊學邊創」 台東暑期職場體驗成果豐碩

▲台東暑期職場體驗成果豐碩。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東暑期職場體驗成果豐碩。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府連續第三年舉辦「青年暑期職場體驗」，提供青年至縣內各單位與業者進行為期兩個月的職場體驗。今年成果分享會於27日下午在「就藝會—台東表演藝術創生基地」舉行，近百名師生及單位代表出席，6家單位設攤展示成果，並安排10位青年代表上台分享兩個月的學習歷程與成長故事。縣長饒慶鈴表示，透過職場體驗，青年不僅能賺取薪資，也能認識台東這片土地，並為在地組織注入新能量。

饒慶鈴指出，今年成果發表會選在「就藝會」舉辦別具意義。這座舊議會歷史建築經縣府整建後，已轉型為充滿創意與活力的表演藝術基地，呼應青年暑期職場體驗計畫的精神。計畫鼓勵青年返鄉服務，協助文化傳承、在地產業發展，並為未來職涯奠定基礎。

縣府表示，自推動該計畫以來已邁入第三年，今年成功媒合260位學生進入144家業者實習，其中台東籍青年約佔八成、外縣市青年佔兩成。今年報名人數達846人、投遞履歷2,785人次，均創歷年新高，顯示青年對台東的高度關注與期待。

今年暑期職缺遍及全縣15個鄉鎮市，涵蓋文化創意、觀光服務、農漁產業及公共事務等多元領域。職務內容包括餐飲服務、市集社群經營、甜點助理、農作物栽培與田野調查員等，充滿台東特色與創意。青年們透過「邊做邊學、邊學邊創」的實務歷程，不僅習得課堂外技能，也深入體會台東文化底蘊與生活魅力。

今年計畫中亦有亮眼案例。台東大學數位媒體與文教產業學系研究生洪承揚與李采姸，選擇在「向日葵藍染文創」實習。品牌結合海洋深層水與傳統藍染技藝，創作兼具永續與設計感的作品。兩位學生參與店務營運、商品介紹、課程支援與社群經營，將課堂所學運用於實務，並深刻體會藍染文化內涵，為未來專業發展帶來啟發。

縣府指出，分享會中青年以真摯言語及創意呈現，展現青春活力與專業能力。無論協助社群行銷、農作體驗或文化推廣，均為地方注入新能量。縣府未來將持續推動相關計畫，提供更多元學習平台，期盼青年將專業所學帶回台東，成為在地產業發展新動能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薔薔真的開除元老員工Song！　本人發聲了
楊皓如移民澳洲「掰了4年半愛車」　殘值不到半價怒：爛死了！
AV女優來台下海遭驅逐出境　日本交流協會關切
普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了
土城狂撞6機車釀9傷！38歲肇事男「從沒考過駕照」
慈妹「側面上下大面積挖空」！蜜桃臀型被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

「邊做邊學、邊學邊創」 台東暑期職場體驗成果豐碩

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕　共築地方永續藍圖

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性、任務型」黨主席

普渡化善行！　台電台南區處捐逾2千公斤白米助弱勢

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

新光三越小北店即將開幕　南消六大隊指導演練強化防災應變

弟弟自製木板斜坡守護癱瘓兄　犯保屏東分會送暖相伴

台南永康高樓火警驚魂！　自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

嗅聞嘉義的53種味道！「嘉義18巡：氣味」正式發行

「邊做邊學、邊學邊創」 台東暑期職場體驗成果豐碩

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕　共築地方永續藍圖

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性、任務型」黨主席

普渡化善行！　台電台南區處捐逾2千公斤白米助弱勢

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

新光三越小北店即將開幕　南消六大隊指導演練強化防災應變

弟弟自製木板斜坡守護癱瘓兄　犯保屏東分會送暖相伴

台南永康高樓火警驚魂！　自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

奴才打麻將橘貓趴中間　大家只好「把牌下在牠身上」吸10萬讚

「在不瘋狂」亞亞懷孕被長輩唸爆！　怒嗆閉嘴：不要教我生小孩

台船公司董事長黃正弘借調期滿將歸建　成大陳政宏為接替人選

台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

薔薔驚傳痛心斬斷資深員工　元老攝影師發聲證實：不算完美但精彩

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

魏碩成冒冷汗、頭痛仍硬撐5局　坦言一度「快爆炸」：不想拖累球隊

Logo埋伏筆？蘋果秋季發表會進入倒數　五大新品傳聞一次看

【蝙蝠洞奪命車禍】轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

地方熱門新聞

竹北飄刺鼻塑膠臭　環保局懷疑「異味物質外洩」

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

快存水！　台南市3區停水21小時

南投健行節串四大步道9／6埔里鯉魚潭出發

國際扶輪3502地區　助桃榮引進3D乳房斷層攝影

台南永康高樓火警驚魂！自動撒水系統秒啟動火勢迅速獲控制

婚變暗改壽險受益人夫遭判刑3月妻拒原諒二審判緩刑賠妻6萬

台南休假消防員衝火場救鄰！菜鳥打火英勇展現使命感

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助促農民勞工紓困到位

自購住宅及修繕貸款利息補貼　9／1至9／30開放申請

考察妖受讚　段緯宇：我凸顯問題

台南學校新學期整備完成黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

更多熱門

相關新聞

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕

匯聚產官學界！2025台東綠能論壇落幕

在全球逐步邁向淨零碳排與能源轉型的趨勢下，台東縣政府於8月26、27日舉辦「2025台東綠能論壇」，以深層地熱、智慧微電網、地方參與及公民電廠四大核心議題為主軸，邀集產官學研專家齊聚交流。論壇兩天議程圓滿落幕，縣長饒慶鈴於閉幕致詞時表示，台東將持續以「不破壞環境」為前提，推動再生能源發展，並與社區、部落攜手，打造共榮共好的永續藍圖。

漂流木撿拾規定再放寛 　27日起台東海岸保安林開放自由撿拾

漂流木撿拾規定再放寛 　27日起台東海岸保安林開放自由撿拾

台東最美星空音樂會　綠島人權紀念公園壓軸登場

台東最美星空音樂會　綠島人權紀念公園壓軸登場

失智婦人深夜倒臥樹叢　大武警消及時救援

失智婦人深夜倒臥樹叢　大武警消及時救援

駁勇鷹高教機險衝出跑道　空軍：飛行員依程序安全落地

駁勇鷹高教機險衝出跑道　空軍：飛行員依程序安全落地

關鍵字：

職場青年台東

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面