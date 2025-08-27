「邊做邊學、邊學邊創」 台東暑期職場體驗成果豐碩

▲台東暑期職場體驗成果豐碩。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府連續第三年舉辦「青年暑期職場體驗」，提供青年至縣內各單位與業者進行為期兩個月的職場體驗。今年成果分享會於27日下午在「就藝會—台東表演藝術創生基地」舉行，近百名師生及單位代表出席，6家單位設攤展示成果，並安排10位青年代表上台分享兩個月的學習歷程與成長故事。縣長饒慶鈴表示，透過職場體驗，青年不僅能賺取薪資，也能認識台東這片土地，並為在地組織注入新能量。

饒慶鈴指出，今年成果發表會選在「就藝會」舉辦別具意義。這座舊議會歷史建築經縣府整建後，已轉型為充滿創意與活力的表演藝術基地，呼應青年暑期職場體驗計畫的精神。計畫鼓勵青年返鄉服務，協助文化傳承、在地產業發展，並為未來職涯奠定基礎。

縣府表示，自推動該計畫以來已邁入第三年，今年成功媒合260位學生進入144家業者實習，其中台東籍青年約佔八成、外縣市青年佔兩成。今年報名人數達846人、投遞履歷2,785人次，均創歷年新高，顯示青年對台東的高度關注與期待。

今年暑期職缺遍及全縣15個鄉鎮市，涵蓋文化創意、觀光服務、農漁產業及公共事務等多元領域。職務內容包括餐飲服務、市集社群經營、甜點助理、農作物栽培與田野調查員等，充滿台東特色與創意。青年們透過「邊做邊學、邊學邊創」的實務歷程，不僅習得課堂外技能，也深入體會台東文化底蘊與生活魅力。

今年計畫中亦有亮眼案例。台東大學數位媒體與文教產業學系研究生洪承揚與李采姸，選擇在「向日葵藍染文創」實習。品牌結合海洋深層水與傳統藍染技藝，創作兼具永續與設計感的作品。兩位學生參與店務營運、商品介紹、課程支援與社群經營，將課堂所學運用於實務，並深刻體會藍染文化內涵，為未來專業發展帶來啟發。

縣府指出，分享會中青年以真摯言語及創意呈現，展現青春活力與專業能力。無論協助社群行銷、農作體驗或文化推廣，均為地方注入新能量。縣府未來將持續推動相關計畫，提供更多元學習平台，期盼青年將專業所學帶回台東，成為在地產業發展新動能。