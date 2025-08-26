　
大陸 大陸焦點 特派現場

帶薪合理發瘋！北京歡樂谷「招野人」　園區：要會搥胸喊哦哦哦

▲北京歡樂谷招募野人。（圖／翻攝自小紅書）

▲北京歡樂谷招募野人。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

北京歡樂谷官方近日發布一則「野人」招募資訊，並以「實現帶薪合理發瘋」為宣傳點，吸引大批網友留言。官方表示，「野人」上五休二，週末須全勤，並要求應徵者，須能做到「活潑與遊客互動」，超「E」社牛（極度外向性格，喜歡與陌生人互動）。

▲招募資訊。（圖／翻攝自小紅書）

▲招募資訊。（圖／翻攝自小紅書）

據《九派新聞》報導，招募資料顯示，「工作內容為，有薪『合理發瘋』，身著野人服飾與遊客激情互動、野人抽象舞蹈表演；帶領遊客玩轉各種小遊戲，賺取歡樂幣（看到石頭剪刀布動作，你需要迅速與遊客進行石頭剪刀布互動）。」

文內寫道，「還有聽到遊客吼出『哦哦哦』時，你需要迅速與遊客面對面，一起雙拳捶胸接收『哦哦哦』；定時參與部落司祭活動，跟著部落首領跳部落舞蹈，釋放你的野性。」

▲歡樂谷「招野人」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼北京歡樂谷「招野人」。（圖／翻攝自小紅書）

▲歡樂谷「招野人」。（圖／翻攝自小紅書，上同）

對於應徵者的要求也註明，「超E社牛、先天抽象聖體、浪漫製造機（幫單身遊客配對）、『偷感』很重的顯眼包氣氛組、乾飯比狩獵重要的『擺爛酋長』、社恐但話癆的『躲躲俠』等等。」

文末強調，「只要你身體健康、適應長期野外生活、接受投餵、野性十足、敢釋放天性，敢唱敢跳敢玩，這裡讓你擺爛發呆、大膽釋放、盡情發瘋、隨意扭動。」

▲野人須與遊客互動。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼北京歡樂谷「招野人」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼北京歡樂谷「招野人」。（圖／翻攝自小紅書）

▲野人須與遊客互動。（圖／翻攝自小紅書）

工作人員表示，該職位工作週期從九月初，持續到十一月初，工作週期內，野人演員上五休二，週末須全勤，每日工作時間與園區營業時間一致，該職位要求應徵者年滿十六歲，具備一定的互動表演技能，性格外向，能夠和觀眾良好互動，能接受長時間戶外工作，此外沒有太多特殊要求。

工作人員也說，應徵者無需投遞履歷，只需向社交帳號的工作人員留言約定面試時間，主要看面試時應徵者的表現，再決定是否錄用，薪資也是面議。

08/25 全台詐欺最新數據

