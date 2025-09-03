　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「能咬能吞」是健康指標　陽明交大研究：與腦部活動有關

▲▼陽明交大牙醫學系教授林嘉澍帶領研究團隊，發現咀嚼與吞嚥牽連腦神經與全身健康。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大團隊發現，咀嚼與吞嚥牽連腦神經與全身健康，能咬又能吞才是真正健康。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

吃東西與喝水是生活中再平常不過的事。陽明交大最新研究發現，咀嚼和吞嚥這兩項動作都與腦部活動有關，咀嚼能力好不代表吞嚥能力也好，而肌肉狀態與良好咀嚼與吞嚥能力互補，咀嚼與吞嚥表現良好者，上臂與小腿圍明顯較其他組別來得大，能咬又能吞才是真正的健康指標。

陽明交大牙醫學系與交大磁振造影核心實驗室，針對超過百位來自不同年齡層的健康成人，進行咀嚼與吞嚥測試，並搭配磁振造影掃描人腦神經網路，經過兩年研究後，揭示咀嚼與吞嚥這兩項每天重複動作與腦部活動有關，再次印證咀嚼吞嚥與人腦心智功能存在密切關聯，研究成果刊登在國際期刊《Journal of Oral Rehabilitation》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊發現，在低強度咀嚼，顯示小腦與初級感覺運動皮質之間的功能連結。若增加咀嚼難度，例如口內有較難咬碎異物時，前額葉功能連結較強年長者，有較好的咀嚼效能。由於前額葉是負責高階認知功能腦區，這意味著咀嚼功能，除傳統認為與缺牙程度有關，更和大腦認知功能息息相關，例如年長者剛裝上新假牙，或是吃特別難咬爛食物，需要去學習與適應，這些都仰賴腦功能活動。

研究團隊也發現，吞嚥出現另一條截然不同神經路徑。良好吞嚥表現顯示出的是小腦與基底核的連結增強。和動作和節律性運動有關的腦區連結，反映出維持吞嚥穩定性神經機制，但與一般民眾認知相反的是，研究發現咀嚼能力好不必然表示吞嚥能力也好。

此外，團隊也發現，咀嚼與吞嚥都有良好表現的參與者，其上臂與小腿圍明顯較其他組別來得大。反映出肌肉狀態與良好咀嚼與吞嚥能力彼此互補，也代表能咬又能吞者，才是真正的健康指標。

▲▼陽明交大牙醫學系教授林嘉澍帶領研究團隊，發現咀嚼與吞嚥牽連腦神經與全身健康。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大牙醫學系教授林嘉澍帶領研究團隊，發現咀嚼與吞嚥牽連腦神經與全身健康。（圖／陽明交大提供）

執行這項研究的陽明交大牙醫學系教授林嘉澍指出，研究結果不僅強調口腔健康與全身系統健康關聯性，更突顯出在牙科門診中，對年長者分別評估進行咀嚼與吞嚥能力測試重要性。新的研究證據顯示，年長者咀嚼攝食的關鍵，在於如何克服咀嚼困難狀況，除了牙齒等口腔健康條件，人腦神經結構與功能對於年長者如何飲食也扮演極為重要的角色，更顯示口腔與跨領域醫學的整合對高齡健康的重要性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三重嚴重車禍！　滿地碎片1人慘死
SPA大亨無照酒駕撞死空少！　判6年8月拒入監
快訊／首爾隨機殺人　2人當場停止心跳
8女被逼賣淫試車　她接客一半猝死
高雄女遭輾肢體變形亡！　警急尋家屬
習近平93大閱兵　賴清德發聲
午後雷雨發展旺盛！　「琵琶」颱風最快今晚生成
屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　台灣壽司郎急消毒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋：看到笑出來

「能咬能吞」是健康指標　陽明交大研究：與腦部活動有關

台鐵中秋連假車票已售12.9萬張　部分時段剩零星座位

開學課本「1狀況亂七八糟」在書局找半天！家長崩潰：真的該統一

便利貼這樣撕「不會再翹起來」！一票人驚呆：做錯30年

今明天午後雷雨發展旺盛　「琵琶」颱風最快今晚生成

車主注意！車輛異動記得「做1事」　忘記恐拿不回錢

YouTube開抓共享帳號「沒同住就停權」　用戶收到信怒：超煩

懷念疫情期間「不塞車、不用看老闆臉色」　網曝心聲：最快樂的2年

駕照考試加嚴、高齡換照年齡下修　陳世凱：9月中公布方案

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋：看到笑出來

「能咬能吞」是健康指標　陽明交大研究：與腦部活動有關

台鐵中秋連假車票已售12.9萬張　部分時段剩零星座位

開學課本「1狀況亂七八糟」在書局找半天！家長崩潰：真的該統一

便利貼這樣撕「不會再翹起來」！一票人驚呆：做錯30年

今明天午後雷雨發展旺盛　「琵琶」颱風最快今晚生成

車主注意！車輛異動記得「做1事」　忘記恐拿不回錢

YouTube開抓共享帳號「沒同住就停權」　用戶收到信怒：超煩

懷念疫情期間「不塞車、不用看老闆臉色」　網曝心聲：最快樂的2年

駕照考試加嚴、高齡換照年齡下修　陳世凱：9月中公布方案

世界冠軍歸國！蔣萬安請東園少棒大啖牛排　加碼要辦凱旋遊行

強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

綠議員何孟樺自曝子宮肌瘤將開刀　「始終沒有勇氣好好面對」

關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

最老FRIDAYS退場　醫美診所月租36萬搶卡位

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

蕾菈18歲嫁2年男友「懷孕被劈腿」離婚！　戀湯宇1年二婚仍告吹

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

美女書法家脫了！　下海拍AV

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

停北市機車格「吞600元罰單」傻眼了　停管處解答

草屯鎮加碼發錢　1到5歲每年領2萬生日禮金

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪錢數到手軟

更多熱門

相關新聞

年薪300萬！「只有國小交過女友」牙醫嘆：只剩嫖嗎

年薪300萬！「只有國小交過女友」牙醫嘆：只剩嫖嗎

一名男網友哀嘆，雖然自己是一名牙醫，年收超過300萬，但至今單身。他坦言，自己唯一的戀愛經驗還停留在小學時期，長大後參加過聯誼、相親卻沒有下文，甚至自嘲「可能因為矮醜吧」，嘗試交友APP也只遇到詐騙，讓他逐漸陷入孤單與無力感。文章引發網友回應，「覺得個性才是最大的問題」。

消暑別拿牙齒開玩笑！咬冰塊、古早味剉冰恐傷牙本

消暑別拿牙齒開玩笑！咬冰塊、古早味剉冰恐傷牙本

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

女用強力膠做牙齒貼片　害人滿口爛牙被捕

女用強力膠做牙齒貼片　害人滿口爛牙被捕

高雄女牙醫一句話遭提告　判賠15萬

高雄女牙醫一句話遭提告　判賠15萬

關鍵字：

陽明交大咀嚼吞嚥牙醫林嘉澍

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平怒PO性侵男正面照！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面