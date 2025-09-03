「能咬能吞」是健康指標　陽明交大研究：與腦部活動有關

▲陽明交大團隊發現，咀嚼與吞嚥牽連腦神經與全身健康，能咬又能吞才是真正健康。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

吃東西與喝水是生活中再平常不過的事。陽明交大最新研究發現，咀嚼和吞嚥這兩項動作都與腦部活動有關，咀嚼能力好不代表吞嚥能力也好，而肌肉狀態與良好咀嚼與吞嚥能力互補，咀嚼與吞嚥表現良好者，上臂與小腿圍明顯較其他組別來得大，能咬又能吞才是真正的健康指標。

陽明交大牙醫學系與交大磁振造影核心實驗室，針對超過百位來自不同年齡層的健康成人，進行咀嚼與吞嚥測試，並搭配磁振造影掃描人腦神經網路，經過兩年研究後，揭示咀嚼與吞嚥這兩項每天重複動作與腦部活動有關，再次印證咀嚼吞嚥與人腦心智功能存在密切關聯，研究成果刊登在國際期刊《Journal of Oral Rehabilitation》。

研究團隊發現，在低強度咀嚼，顯示小腦與初級感覺運動皮質之間的功能連結。若增加咀嚼難度，例如口內有較難咬碎異物時，前額葉功能連結較強年長者，有較好的咀嚼效能。由於前額葉是負責高階認知功能腦區，這意味著咀嚼功能，除傳統認為與缺牙程度有關，更和大腦認知功能息息相關，例如年長者剛裝上新假牙，或是吃特別難咬爛食物，需要去學習與適應，這些都仰賴腦功能活動。

研究團隊也發現，吞嚥出現另一條截然不同神經路徑。良好吞嚥表現顯示出的是小腦與基底核的連結增強。和動作和節律性運動有關的腦區連結，反映出維持吞嚥穩定性神經機制，但與一般民眾認知相反的是，研究發現咀嚼能力好不必然表示吞嚥能力也好。

此外，團隊也發現，咀嚼與吞嚥都有良好表現的參與者，其上臂與小腿圍明顯較其他組別來得大。反映出肌肉狀態與良好咀嚼與吞嚥能力彼此互補，也代表能咬又能吞者，才是真正的健康指標。

▲陽明交大牙醫學系教授林嘉澍帶領研究團隊，發現咀嚼與吞嚥牽連腦神經與全身健康。（圖／陽明交大提供）

執行這項研究的陽明交大牙醫學系教授林嘉澍指出，研究結果不僅強調口腔健康與全身系統健康關聯性，更突顯出在牙科門診中，對年長者分別評估進行咀嚼與吞嚥能力測試重要性。新的研究證據顯示，年長者咀嚼攝食的關鍵，在於如何克服咀嚼困難狀況，除了牙齒等口腔健康條件，人腦神經結構與功能對於年長者如何飲食也扮演極為重要的角色，更顯示口腔與跨領域醫學的整合對高齡健康的重要性。