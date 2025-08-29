年薪300萬！「只有國小交過女友」牙醫嘆原因：只剩嫖嗎　全場傻了

▲原PO年收破300萬，卻自嘆外貌不佳，感情至今空白。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名男網友哀嘆，雖然自己是一名牙醫，年收超過300萬，但至今單身。他坦言，自己唯一的戀愛經驗還停留在小學時期，長大後參加過聯誼、相親卻沒有下文，甚至自嘲「可能因為矮醜吧」，嘗試交友APP也只遇到詐騙，讓他逐漸陷入孤單與無力感。文章引發網友回應，「覺得個性才是最大的問題」。

一名男網友在Dcard自曝，他是一位牙醫，目前年收300萬以上，儘管經濟條件夠穩定，無奈感情世界卻是一片空白，至今仍是單身。

原PO進一步透露，他只有在小學時期交過女友，但那根本不是正式的對象，話鋒一轉，原PO自嘲「可能因為矮醜吧」，參加過幾次聯誼也都沒有下文。

事實上，原PO也曾嘗試打開交友APP，無奈感情詐騙的一堆。原PO還說，最近工作佔滿大部分時間，還得去進修，剩下的零碎時間都去健身房，為了要矯正職業傷害造成的身體問題，導致讓他無法去參加新的聯誼活動。

對此，原PO一度感到絕望求問，如果想體驗愛情的話，是否「只剩下去嫖這個選項」呢，有無過來人可以給建議呢？

底下網友熱議，「麻煩承認是你自己的性格問題」、「找國小女朋友求複合試試看」、「心態放好，也許可以包養」、「可以訓練講話方式，還有增加幽默感」、「外貌就去微整形，胖的話可以減肥」、「我和朋友都喜歡過外表不好看的男生，但三觀正加上有自信，覺得個性才是最大的問題耶」、「哥們，花點錢打扮自己就好了，沒有醜男生只有懶男生，你的錢又多，人設是可以用錢砸出來的」、「從牙助下手啊」。

也有網友認真回應，「身邊也有一些朋友遇到同樣的狀況，都是生性害羞或是工作太忙，導致戀愛經驗比較少，不建議去嫖啦...嫖完可能更空虛，如果想要情感交流建議還是去找長期包養」、「並不建議你去嫖，因為你的優勢很大，只是看你是否能夠好好利用，現在的問題點是：1.缺乏自己的時間、2.無法有效的將你的財富轉換成你的優勢、3.交友圈過於狹小」。