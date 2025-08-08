診所爆經營權糾紛！美女牙醫臉書控前夫家暴　挨告要賠15萬

▲女牙醫在臉書發文稱「前夫家暴」判賠15萬。（圖／翻攝自女牙醫臉書）

記者葉品辰／高雄報導

高雄市一名許姓女牙醫與先生、學長合夥開設診所，離婚後因診所經營權糾紛發生爭執後，在臉書發文控訴前夫家暴、情緒失控，遭前夫提告求償50萬元，女牙醫聲稱是為了解釋糾紛原因才提到此事。法官審理認為，女牙醫臉書帳號為公開狀態，此番發言的確會使前夫人格權受侵害，判她須賠償15萬元，全案還可上訴。

判決書指出，高雄市仁武區某牙醫診所去年5月爆發經營權糾紛，女牙醫指控前夫非法侵入、傷害助理、強劫財物，此事件鬧上媒體版面，女牙醫因此在個人臉書發文解釋事件發生始末。

女牙醫在臉書稱，前夫在助理面前說她有外遇、對象在外欠債找她當保人，文內又提到她前夫會情緒失控、吼叫摔東西、並家暴。女牙醫前夫認為女牙醫臉書為公開帳號，發這種不實言論會對影響他的名譽，因此求償50萬元、要求女牙醫刪除文章，並將判決書發在臉書上5日。

高雄地方法院民事庭審理此案，女牙醫稱發表該言論是為了解釋經營權糾紛始末，且前夫是公會幹部又上過節目，可算是公眾人物，因此發文內容應屬可公評之事。

法官則認為，女牙醫的文章只是對前夫進行人身批評，無法解釋經營權糾紛始末，認定侵害前夫權益，判女牙醫應賠15萬元，全案可上訴。