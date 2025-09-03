遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽

記者廖翊慈／綜合報導

中國「九三大閱兵」3日在北京天安門登場，現場超過5萬多名各界代表，和民眾觀禮，央視直播也有超6900萬次觀看。各部隊整齊劃一的姿勢，如同「複製貼上」般，全員每個動作的角度、連腳步落地聲都同步，令現場、線上觀眾大讚，「整齊程度讓強迫症，看了超舒爽！」

綜合陸媒報導，九三閱兵的相關照片及影片，捕捉到健行方隊行進時，如「複製貼上」般的精準統一，全員步伐鏗鏘有力、身姿挺拔如松、隊形分毫不差，被形容為「近看是一個人，遠看是一條線」的視覺奇觀。

▲九三閱兵整齊程度如同複製貼上般。（圖／翻攝自人民日報，上同）

這種效果源自於長期嚴苛的「分列式訓練」，彰顯紀律性與團隊協作力。關鍵在於「三挺三收一頂一睜兩平」的訓練法則。

三挺指的是「挺腿、挺胸、挺頸」；三收指的是「收臀、收小腹、收下顎」；一頂指的是「頭向上頂」；一睜指的是「雙眼自然睜大」；兩平指的是「雙肩平直，視線水平向前」。

相關照片及影片引起現場、線上網友熱議，「哇！這也太整齊了吧，簡直像是複製貼上一樣」、「整齊劃一是我們永遠的驕傲」、「震撼，致敬」、「好震撼！好壯觀」。

本次「九三大閱兵」以新式四代主戰裝備為主體，首次集中展示高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量與網電對抗等新域新質力量，全面展現解放軍現代化體系作戰能力與多維戰鬥形態的先進面貌。