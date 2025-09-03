　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽

記者廖翊慈／綜合報導

中國「九三大閱兵」3日在北京天安門登場，現場超過5萬多名各界代表，和民眾觀禮，央視直播也有超6900萬次觀看。各部隊整齊劃一的姿勢，如同「複製貼上」般，全員每個動作的角度、連腳步落地聲都同步，令現場、線上觀眾大讚，「整齊程度讓強迫症，看了超舒爽！」

綜合陸媒報導，九三閱兵的相關照片及影片，捕捉到健行方隊行進時，如「複製貼上」般的精準統一，全員步伐鏗鏘有力、身姿挺拔如松、隊形分毫不差，被形容為「近看是一個人，遠看是一條線」的視覺奇觀。

▲九三閱兵複製黏貼。（圖／翻攝自人民日報，上同）

▲▼陸九三閱兵複製黏貼。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼陸九三閱兵複製黏貼。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼陸九三閱兵複製黏貼。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼陸九三閱兵複製黏貼。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼陸九三閱兵複製黏貼。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼陸九三閱兵複製黏貼。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼陸九三閱兵複製黏貼。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼陸九三閱兵複製黏貼。（圖／翻攝自人民日報）

▲九三閱兵整齊程度如同複製貼上般。（圖／翻攝自人民日報，上同）

這種效果源自於長期嚴苛的「分列式訓練」，彰顯紀律性與團隊協作力。關鍵在於「三挺三收一頂一睜兩平」的訓練法則。

三挺指的是「挺腿、挺胸、挺頸」；三收指的是「收臀、收小腹、收下顎」；一頂指的是「頭向上頂」；一睜指的是「雙眼自然睜大」；兩平指的是「雙肩平直，視線水平向前」。

相關照片及影片引起現場、線上網友熱議，「哇！這也太整齊了吧，簡直像是複製貼上一樣」、「整齊劃一是我們永遠的驕傲」、「震撼，致敬」、「好震撼！好壯觀」。

本次「九三大閱兵」以新式四代主戰裝備為主體，首次集中展示高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量與網電對抗等新域新質力量，全面展現解放軍現代化體系作戰能力與多維戰鬥形態的先進面貌。

09/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

陸閱兵「核導彈」自成一方隊　東風-5C液體戰略核導彈壓軸

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字　現場聚集超5萬人觀賞

空中護旗梯隊搶先看　北京市民狂喊「來了！」一早卡位搶看戰機　

陸九三閱兵　習近平：堅決維護國家主權、統一、領土完整

歷史一刻！習近平、普丁、金正恩「首次」同框　媒體被禁拍天安門城樓

不斷更新／九三閱兵壓軸　解放軍空軍殲-16、殲-20、殲-35同框編隊

陸93閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　徒步方隊集結演練

陸93閱兵／新武器亮相！向各國展現大肌肉　習近平準9點檢閱部隊

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

陸閱兵「核導彈」自成一方隊　東風-5C液體戰略核導彈壓軸

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字　現場聚集超5萬人觀賞

空中護旗梯隊搶先看　北京市民狂喊「來了！」一早卡位搶看戰機　

陸九三閱兵　習近平：堅決維護國家主權、統一、領土完整

歷史一刻！習近平、普丁、金正恩「首次」同框　媒體被禁拍天安門城樓

不斷更新／九三閱兵壓軸　解放軍空軍殲-16、殲-20、殲-35同框編隊

陸93閱兵/天安門現況曝光！媒體安檢「禁口紅」　徒步方隊集結演練

陸93閱兵／新武器亮相！向各國展現大肌肉　習近平準9點檢閱部隊

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

騎腳踏車出門買東西遇死劫！高雄女慘死巨輪下　身分確認了

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

高雄人妻大搞百合戀還劈腿！律師獻計「釣魚」害舊愛吃上官司

上《不熈娣》跳舞被虧肢障瘋傳！ kevin老師自嘲是56歲生日禮物

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

中俄朝導人歷史性「首次」同框！

陸93大閱兵搶先看！徒步方隊集結演練

不斷更新／九三閱兵壓軸 解放軍空軍殲-16、殲-20、殲-35同框編隊

陸93閱兵／新武器亮相！向各國展現大肌肉　

背後是她！陸官媒釋出金正恩抵京照

遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」

陸九三閱兵　習近平：堅決維護國家主權、統一、領土完整

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字

陸93閱兵／中俄朝「同框」向美釋放何種訊號？

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

空中護旗梯隊搶先看！　北京市民搶看「九三大閱兵」　

陸閱兵「核導彈」自成一方隊 東風-5C液體戰略核導彈壓軸

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

大陸今（3）日舉行九三閱兵典禮，編設45個方（梯）隊接受檢閱。其中，中共軍事航天部隊方隊、網絡空間部隊方隊、信息支援部隊方隊等三支兵種，都是首次亮相天安門廣場。

陸閱兵「核導彈」自成一方隊 東風-5C液體戰略核導彈壓軸

陸閱兵「核導彈」自成一方隊 東風-5C液體戰略核導彈壓軸

中國九三大閱兵「三巨頭」同台　民進黨：如邪惡軸心嘉年華

中國九三大閱兵「三巨頭」同台　民進黨：如邪惡軸心嘉年華

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字

众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字

金正恩、習近平對話內容曝！妻女未露面

金正恩、習近平對話內容曝！妻女未露面

關鍵字：

九三大閱兵解放軍分列式訓練習近平央視

