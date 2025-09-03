三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

▲網絡空間作戰方隊。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／台北報導

大陸今（3）日舉行九三閱兵典禮，編設45個方（梯）隊接受檢閱。其中，中共軍事航天部隊方隊、網絡空間部隊方隊、信息支援部隊方隊等三支兵種，都是首次亮相天安門廣場。

共軍軍事航天部隊方隊3日上午出現在閱兵場。這是中共軍事航天部隊首次以戰略兵種名義接受檢閱。

新華社稱，中共中央軍委調整軍事航天部隊領導管理關係一年多來，軍事航天部隊加快創新發展，提高安全進出和開放利用太空能力、增強太空危機管控和綜合治理效能，為更好和平利用太空全面提升履行使命任務能力。

網絡空間部隊方隊的受閱隊員，參加過對抗和實兵演練。據新華社稱，該部隊職責是發展網路安全防禦手段，及時發現和抵禦網路入侵，捍衛大陸的國家網路主權和資訊安全。

網絡空間作戰方隊受閱的4型裝備集指揮控制、偵察感知、網電對抗於一體。

▲信息支援方隊。（圖／翻攝央視）

信息支援部隊是中共全新打造的戰略性兵種，用以統籌網路資訊體系建設運用。閱兵式上，受閱裝備由戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車、信息融合車組成，能夠快速構建新型網信體系、支撐聯合作戰。

新華社稱，組建1年多來，信息支援部隊堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域作戰任務。

▼軍事航天部隊方隊。（圖／翻攝央視）