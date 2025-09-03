　
大陸 大陸焦點 特派現場

三兵種首現天安門廣場　中共「網軍」部隊亮相

▲▼九三閱兵，網絡空間作戰方隊。（圖／翻攝央視）

▲網絡空間作戰方隊。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／台北報導

大陸今（3）日舉行九三閱兵典禮，編設45個方（梯）隊接受檢閱。其中，中共軍事航天部隊方隊、網絡空間部隊方隊、信息支援部隊方隊等三支兵種，都是首次亮相天安門廣場。

共軍軍事航天部隊方隊3日上午出現在閱兵場。這是中共軍事航天部隊首次以戰略兵種名義接受檢閱。

新華社稱，中共中央軍委調整軍事航天部隊領導管理關係一年多來，軍事航天部隊加快創新發展，提高安全進出和開放利用太空能力、增強太空危機管控和綜合治理效能，為更好和平利用太空全面提升履行使命任務能力。

網絡空間部隊方隊的受閱隊員，參加過對抗和實兵演練。據新華社稱，該部隊職責是發展網路安全防禦手段，及時發現和抵禦網路入侵，捍衛大陸的國家網路主權和資訊安全。

網絡空間作戰方隊受閱的4型裝備集指揮控制、偵察感知、網電對抗於一體。

▲▼九三閱兵，信息支援方隊。（圖／翻攝央視）

▲信息支援方隊。（圖／翻攝央視）

信息支援部隊是中共全新打造的戰略性兵種，用以統籌網路資訊體系建設運用。閱兵式上，受閱裝備由戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車、信息融合車組成，能夠快速構建新型網信體系、支撐聯合作戰。

新華社稱，組建1年多來，信息支援部隊堅持信息主導、聯合制勝，暢通信息鏈路，融合信息資源，加強信息防護，深度融入全軍聯合作戰體系，精準高效實施信息支援，服務保障各方向各領域作戰任務。

▼軍事航天部隊方隊。（圖／翻攝央視）

▲▼九三閱兵，軍事航天部隊方隊。（圖／翻攝央視）

09/02 全台詐欺最新數據

480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／三重嚴重車禍！　滿地碎片1人慘死
SPA大亨無照酒駕撞死空少！　判6年8月拒入監
快訊／首爾隨機殺人　2人當場停止心跳
8女被逼賣淫試車　她接客一半猝死
高雄女遭輾肢體變形亡！　警急尋家屬
習近平93大閱兵　賴清德發聲
午後雷雨發展旺盛！　「琵琶」颱風最快今晚生成
屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　台灣壽司郎急消毒發聲明

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

