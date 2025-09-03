陸閱兵「核導彈」自成一方隊　東風-5C液體戰略核導彈壓軸

▲東風5-C核導彈。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「九三閱兵」今（3）日在天安門城樓前接受中外人士校閱，相較於2019年的大陸建國70週年閱兵儀式，方隊組成和新式裝備登場均有所變化。其中，戰略打擊群的「核導彈」部隊自成方隊，由打擊範圍覆蓋全球的「東風-5C」液體戰略核導彈壓軸登場，欲展現解放軍在核威懾下的反擊能力，並足以向外界證明其建軍備戰成果。

本屆解放軍閱兵儀式中的「核導彈」分為兩個方隊，第一方隊由「驚雷-1」空基遠程導彈、「巨浪-3」潛射洲際導彈、「東風-61」陸基洲際導彈及「東風-31」新型陸基洲際導彈組成，顯示出解放軍在陸海空方向均具備了核反擊的「硬實力」。

外界分析，大陸「核戰略」朝「三位一體」的建軍方向發展，也就是陸基、海基、空基和固態燃料、機動發射的目標佈建。

值得注意的是，「東風-5C」為液體燃料井射導彈，反應速度和生存性不如機動部署的導彈，在受到核打擊時，將會被列為主要打擊目標之一，然而，其載荷能力卻被視為大陸核反擊的重錘，只要能確實反制成功，造成的破壞力將比移動式核導彈更為巨大。

公開資訊顯示，「東風-5C」液體戰略核導彈是東風-5系列的改進型，全長約32.6公尺，彈徑約3.35公尺，發射重量183噸 ，發動機採用二級液體燃料火箭引擎，最大射程約15000公里，因此被視為打擊範圍可覆蓋全球。

「東風-5C」核導彈可攜帶10個分導式多彈頭（MIRV），單彈頭威力推估為30至50萬噸TNT當量，在飛行過程中可獨立釋放各個彈頭，攻擊不同的目標，使對手難以全部攔截，攻擊軌跡也更難預測。