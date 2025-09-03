众！陸九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字　現場聚集超5萬人觀賞

記者廖翊慈／綜合報導

中國「九三大閱兵」3日在天安門登場，外界高度關注的重頭戲將是，閱兵式上「習近平、普丁、金正恩」三人同框，站上天安門城樓的歷史性畫面。而觀禮台的布局呈現「3個人」字，構成一個意象化的「众（眾）」，恰巧呼應根基在民的主題。

▲九三閱兵觀禮台呈現3個「人」字。（圖／翻攝自央視新聞）

據《央視新聞》報導，3日在長安街南北兩側，5萬多名各界代表，和群眾到現場觀禮。觀禮台的布局構成一個意象化的「众（眾）」字，體現了本次大會的主題，「眾志成城」，也體現了「根基在人民、血脈在人民、力量在人民」。

▲現場聚集超過五萬人觀看。（圖／記者任以芳攝）

報導指出，觀禮台的顏色從內到外分別是，「豐饒金、城牆紅和橄欖綠」。豐饒金寓意著人民生活的豐饒土地；城牆紅寓意著人民鑄就的血肉長城；橄欖綠寓意著中國和世界人民一同愛好和平、維護和平。

▲習近平在會上致詞。（圖／翻攝自央視新聞）

習近平上午9時致詞，「中國人民抗日戰爭，是艱苦卓絕的偉大戰爭，在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。」

習近平表示，「今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。」

▲北京天安門「中國抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年」閱兵活動。（圖／路透社，上同）

本次「九三大閱兵」以新式四代主戰裝備為主體，首次集中展示高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量與網電對抗等新域新質力量，全面展現解放軍現代化體系作戰能力與多維戰鬥形態的先進面貌。