空中護旗梯隊搶先看　北京市民狂喊「來了！」一早卡位搶看戰機　

▲北京市民搶看93閱兵空中護旗隊 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中國紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會今天3日北京天安門廣場隆重舉行，在閱兵分列式環節，空中護旗梯隊率先登場，北京市民無法現場觀禮，許多人只好自己找地點，還得繞過層層封路關口，最終提前十分鍾看到護旗隊飛過瞬間，現場氣氛超激動。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會（以下簡稱「九三大閱兵」）。今3日在北京天安門廣場隆重舉行，活動上午9時準時開始，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊，這次大陸方面也號稱展示最精良新款的軍武，包括科技無人等先進裝備。

接著閱兵分列式環節，將按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。先登場是空中護旗梯隊由多型直升機組成，將以嶄新的隊形，吊掛旗幟和標語，飛過天安門上空，接受習近平和人民的檢閱。

▲空中護旗隊 。（圖／記者任以芳攝）

北京市民因為無法看閱兵，加上靠近天安門周邊全部都封路，民眾到處打游擊找角度看，找尋最好拍攝角度，空中護旗隊從通州方向往東飛大概十多分鐘到天安門，反而民眾比天安門可以提前看到空中閱兵，空中排列80數字，代表戰勝利80週年。

當機隊靠近時發出巨響，好多市民狂喊，「來了來了！這次真來了！」大人小孩都好激動拿起手機拍攝，一邊看現場直播，還有人事先踩點，就是要抓爆最好鏡頭。

這裡是某陸航部隊的機場停機坪。空中護旗梯隊的所有參閱直升機現在準備就緒、整裝待發，將準時從這裡起飛，從東向西，以既定的編組隊形飛向天安門廣場，拉開今天閱兵分列式的序幕。就在昨天，按照已下達的飛行計劃，各個機組已經做好了協同準備，機務工作人員已經完成了裝備的維護。

▲空中護旗隊排列80數字，代表抗戰勝利80週年 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，今天早上5點，機務人員首先進場，需要提前將直升機推出，並且進行通電。吊掛小組已經提前將三面旗幟和三幅條幅在指定的位置上準備好。飛行員在6點10分進場，首先集合在塔台前，進行開飛指示，指揮組各要素將報告準備情況，並且對天氣情況也會進行通報。

飛行員登機後，按計劃在6點50分進行開車和懸停檢查，他們還會沿著跑道通場飛行一圈，檢查風向風速，以機頭迎風的方式起飛。

今天所有參閱的直升機機型，都是目前陸航部隊的主戰裝備，也是解放軍國產新一代新型直升機，今天將以編隊飛行的方式正式亮相。