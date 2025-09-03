　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸93閱兵／新武器亮相！向各國展現大肌肉　習近平準9點檢閱部隊

▲▼ 九三大閱兵 。（圖／翻攝 央視）

▲ 九三大閱兵現場  。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中國抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今（3日）在北京天安門廣場舉行。本次「九三大閱兵」以新式四代主戰裝備為主體，首次集中展示高超聲速導彈、無人與反無人作戰系統、定向能武器、電子戰力量與網電對抗等新域新質力量，全面展現解放軍現代化體系作戰能力與多維戰鬥形態的先進面貌。

▲▼ 九三閱兵、軍武 。（圖／翻攝 央視）

▲ 殲-35隱形艦載機與殲-15T可能亮相。（圖／翻攝 百度）

殲-35隱形艦載機與殲-15T同台亮相

外傳福建艦電磁彈射系統「首次」展示，效率較蒸汽彈射提升3倍，可彈射30噸級艦載機。另外，第五代隱形艦載戰機殲-35將會在閱兵式上首次亮相。過去幾個月，大陸網上流出多張照片，顯示殲-35與殲-15T艦載機編隊飛行，閱兵式作準備。

外界推估，剛剛列裝不久的殲-35隱形艦載機，首次與殲-15T彈射型戰鬥機、空警-600艦載預警機同場亮相。殲-15T經過強化起落架設計，可在滿油滿彈狀態下適配彈射起飛，標誌著福建艦進入戰鬥力生成的新階段。而殲-35的登場，進一步充實了海軍航空兵的隱身作戰能力。

外加空警-600預警機，號稱航母編隊的「千里眼」作為「航母大腦」的空警-600預警機預料將「首次」公開。這款艦載固定翼預警機能顯著提升航母遠洋作戰的探測縱深，為編隊提供全域情報支撐，彌補了過去依賴直升機預警的不足。

三型艦載機的協同展示，也為第三艘航母福建號制空作戰、對海打擊和對陸攻擊等戰鬥力得以大幅提升，絕佳雙配，體現了中國航母艦載航空兵的體系化建設正邁向成熟。

▲▼ 九三閱兵、軍武 。（圖／翻攝 央視）

▲東風-41被視為最具戰略性的「殺手鐧」級武器。（圖／翻攝 央視）

高超音速武器引關注

鷹擊-21高超音速導彈：戰略打擊力量方陣中，高超音速導彈再次吸引國際目光。鷹擊21其特性非常神秘。2020年，美國國防部報告暗示，解放軍很有可能在「055」驅逐艦上部署反艦彈道導彈，引來各方關注。

東風-41改進型：東風-41被視為中國最具戰略性的「殺手鐧」級武器。公開資料顯示，東風-41彈長16.5公尺、彈徑2.78公尺，戰鬥全重逾60噸，可搭載10個分導式核彈頭，最大射程達1萬4000公里，最新改進型更提升至1萬5000公里，最高速度可達26馬赫，圓周偏差率僅100米。從中國本土發射，幾乎能覆蓋全球任何目標。

高超音速東風-27：射程8000公里，射程橫跨洲際，被視為中國最新一代高超音速遠程打擊武器，正式跨入洲際打擊範疇，採用 乘波體（waverider）技術，即利用高速飛行時產生的激波層作為「空氣滑翔面」，使彈體在高超音速下保持穩定飛行。

東風-17改進型：智能變軌彈頭，與東風-27偏重洲際打擊不同，東風-17屬於 中程彈道飛彈，射程約 1800-2500公里，被普遍認為針對覆蓋第一島鏈範圍內的戰略目標。

長劍-100巡航導彈：射程2500公里，火箭軍的殺手鐧，外媒經常比擬美國戰斧，2019年十一閱兵、2024年珠海航展低調現身「大殺器」，屬於遠程超音速巡航導彈，性能參數的公開引發國際關注。陸媒《騰訊網》11月25日報導，東風-100的驚人性能表明，中國在軍事科技領域已達到全新高度，顯示出對第二島鏈目標的強大威懾力。

▲▼ 九三閱兵、軍武 。（圖／翻攝 央視）

▲ 軍事迷期待殲-20A、雙座殲-20S。（圖／翻攝 央視）

五代機三劍客

第五代隱形戰機殲-20的升級版「黑武士」殲-20A及雙座版殲-20S已經出現在近期的綵排中，預測這兩款新型戰機將會在「九三大閱兵」上首次亮相。

殲-20A換裝渦扇-15具備超音速巡航「黑武士」：殲-20A解放軍最新改進型換裝國產渦扇-15「峨眉」引擎，推力高達18.5噸，使其具備1.8馬赫超音速巡航能力，最高可達2.8馬赫，作戰半徑逾2000公里，遠超第一島鏈。其動力性能超越F-22、媲美F-35，被譽為真正的「黑武士」。


雙座殲-20S首度編隊：疑似「忠誠僚機」模式，媲美Ｆ-35：殲-20S的服役是中國空軍發展史上的重大突破。該機型為全球「首見」的雙座第五代戰機，目前美國的F-22「猛禽」與F-35「閃電II」均採單座設計，主要考量雷達截面積（RCS）與隱形性能，對於深入敵方空域、突破高防空壓力環境下的打擊任務，雙座設計尤具戰術價值。


運-20B：載重提升40%， 與早期版本運-20相比，換裝4台渦扇-20的運-20B性能直線提升，最大起飛重量達220噸、最大載重量66噸，最大航程也突破8000公里，坦克都可以跨州運送。

另外，六代機僅管日前引發熱議，但出現「九三大閱兵」。只聞樓梯響的轟-20隱身轟炸機始終未亮相，研發隱身戰略轟炸機的難度大，今年亮相機率低，美國有報告指出20230年才可能出現，包括外形、材料、塗層以及發動機等各方面都需要實現技術突破。

▲▼ 九三閱兵、軍武 。（圖／翻攝 央視）

▲ 機器狼集群系統首次亮相珠海航展。（圖／翻攝 央視）

無人作戰集群

此次閱兵「首次」展示察打一體無人機、智能化水下無人潛航器以及波浪滑翔機等裝備，展現解放軍跨域偵察與反潛領域的探索。防空方陣中，外界推測為升級版紅旗系列的新型防空導彈現身，具備反隱身、反巡航導彈能力。

機器狼集群系統首次亮相珠海航展（2024年）：包含偵察、打擊、運輸等型號。在2025年第76集團軍演練中首次與步兵協同實戰化應用。

虎鯨號大型無人作戰艇首次亮相珠海航展（2024年）：搭載垂發系統、反艦導彈及魚雷，可單艇或「狼群」作戰
「保溫杯」無人機。

蜂群無人機集群：透過人工智慧演算法，可同時發動數十至上百架小型無人機，對敵防空系統形成「飽和打擊」。這被視為改變未來戰場規則的「空中死神」。
單兵裝備

外骨骼系統＋戰術智能頭盔：能將士兵負重能力提升至60公斤以上，卻仍能保持靈活行動，特別適合山地作戰、長途行軍及重裝突擊。融合AR顯示、夜視與戰場數據鏈，士兵可即時看到友軍位置、目標標註，並與無人機、指揮中心同步，形成「智慧士兵」作戰網路。

▼ 央視曝光無人機工廠作業，暗示成本降低、製作速度快 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 九三閱兵、軍武 。（圖／翻攝 央視）

09/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

