大陸 大陸焦點 特派現場

背後是她！陸官媒釋出金正恩抵京照　「首次」罕見攜女金主愛訪華　

▲▼ 大陸官媒新華社證實，金正恩順利抵達北京 。（圖／翻攝新華社）

▲大陸官媒新華社晚間才發出消息證實，金正恩順利抵達北京 。（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／北京報導

根據陸媒《新華社》今晚報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩抵達北京，來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動。大陸官媒釋出一張金正恩開懷抵達照片，引人關注的是，金的背後出現一名女子身影，證實「首次」且罕見攜女兒金主愛隨行訪華，陪同觀看明天即將登場「九三大閱兵」。

北韓最高領導人金正恩今（2日）下午4時抵達北京。根據朝鮮外務省消息指，中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部長王毅，北京市市長殷勇等重要領導幹部在北京站迎接金正恩。

▲▼ 金正恩抵北京、背後是女兒露出一點點臉 。（圖／翻攝 新華社）

▲金正恩抵北京，新華社釋出照片只能看出金主愛部分樣貌，綁著公主頭，十分俏麗 。（圖／翻攝 新華社）

先前外界盛傳金正恩的夫人李雪主、女兒金主愛以及妹妹金與正是否隨行，最終《朝中社》於今天下午發佈的照片​​顯示，金主愛身穿黑色洋裝跟在金正恩身後，還有北韓其他高階將領與官員。

中國官媒《新華社》晚間才釋出照片與消息，證實金正恩順利抵達北京，官媒發佈照片也十分保守，金正恩大笑開環下車，背後露出四分之一頭臉，依照髮型臉形來看，就是北韓小公主金主愛，她也是「首次」跟隨父親金正恩訪華。

金正恩此次訪華打破慣例，成為第二位觀禮的北韓領導人。據了解，金正恩1日從平壤乘坐豪華「防彈」專列進入大陸，包裹防彈外殼相當厚重，以及軍武和貼身護衛軍隊，在嚴密的保護，列車行駛速度緩慢，預計金正恩的行程才會耗時長達20小時抵達北京。

▲▼ 北京站、維安、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京站為了迎接金正恩，佈局維安拉起為圍籬。（圖／記者任以芳攝）

大陸方面對於迎接金正恩的維安佈局縝密，位於東單的北京站上午開始大批公安進駐，並且在車站角落拉起藍色圍籬，上面標著「安全區域」黃色字樣。

北京車站僅管還是有列車運營，但走進搭車的月台的長廊，過去只要往下看就看到月台外觀，今天安排異於往常，通道鎖起來，只有保留少數月台，其他全部封閉，刻意不讓乘客看某些區域。

更弔詭的是，根據乘客描述，月台氛圍跟之前不一樣，公安人數非常多，一個車廂站一個公安，盯著門口確保乘客是否上車，整個月台幾乎淨空，就是為了迎接金正恩做準備。

▲▼ 北京站、維安、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京站搭車月台其他出口鎖死。（圖／記者任以芳攝）

金正恩這次臨時宣布出席閱兵式，這也是自1959年以來，北韓領導人首次出席中國閱兵式。根據韓國國家情報院表示「此次金正恩訪華時，金正恩攜女兒金珠愛同行」，表示正在關注金正恩的活動。

《朝中社》報導指出，金正恩與中方領導幹部相逢說，很高興時隔6年再次訪問中華人民共和國，並指「金正恩同志對習近平同志等中國黨、政府和人民的熱烈歡迎和盛情款待表示謝意」。

《韓聯社》報導表示，北韓媒第一時間報導金正恩出訪相關消息「實屬罕見」。金正恩曾於2023年9月10日搭乘專列從平壤啓程赴俄羅斯，當時朝媒在兩天之後消息才曝光。

▲▼ 據信載著金正恩的綠皮火車抵達北京。（圖／路透）

▲載著金正恩的「防彈專列」抵達北京。（圖／路透）

據了解，金正恩此次訪華是自2019年1月以來時隔六年零八個月「首次」訪問大陸。過去夫人李雪主曾3次陪同出訪，金正恩「首次」帶女兒訪華十分敢見。有韓媒稱，金委員長父女的訪華可以解釋為是在國際社會面前宣佈金珠愛是下屆領導人。

身為朝鮮勞動黨總書記的金正恩明天將「罕見」現身天安門城樓，成為繼其父金正日之後，第二位出席北京閱兵的朝鮮最高領導人，並且與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁，三人一起同框，這個歷史鏡頭引起全世界注目。

由於西方媒體一再唱衰俄朝關係，金正恩的出席也打破中朝疏離謠言，展現平壤對北京的政治支持，另一方面也藉助大舞台宣示北韓「戰勝國」身份。

預料金正恩此行可能帶有多重動機，藉紀念活動強化與中國的歷史連結，對內傳遞「血盟」訊號；其二，在美朝關係陷入僵局之際，向華盛頓展示朝中關係的緊密；其三，提升自身國際能見度，將抗戰勝利80周年作為外交突破口。

▼金正恩啟程赴北京參加閱兵。（圖／翻攝朝中社）

▲▼金正恩啟程赴北京參加閱兵。（圖／翻攝朝中社）

