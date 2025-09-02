　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

暗示東風-51已入列？　央視超近距離公開東風-41巨大彈頭

▲▼東風-41洲際彈道導彈罕見近距離公開。（圖／翻攝自央視）

▲東風-41洲際彈道導彈罕見近距離公開。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

北京九三大閱兵進入倒數計時，《央視》特別以近距離對外公開東風-41洲際彈道導彈的樣貌，按照過去解放軍有著「過於落後，即可展示」公開裝備的規律，似乎暗示網傳已久更具威懾力、射程達1萬6000公里的東風-51可能準備或已正式入列火箭軍。

東風-41絕對是目前中國最具戰略性的殺手鐧武器，根據公開資料顯示，其彈長16.5 米，彈徑2.78米，戰鬥全重60餘噸，可攜帶10個分導式核彈頭，最大射程達 1萬4000 公里（最新改進型 1萬5000 公里 ），最高速度可達 26 馬赫，圓周偏差率 100 米，從中國本土發射幾乎可以打擊地球上任何一個目標。

靈活的應用部署，讓東風-41導彈發射車可在高原、戈壁、沙漠、雪域極端地域行駛，即便遇上坡度30°的山地仍能保持穩定，在常見的高速公路甚至普通的籃球場上，都可以實施無依托發射。該導彈採用慣性導航結合星光校準，即使在複雜的強電磁干擾下，仍然能保持穩定飛行。

▲▼東風-41洲際彈道導彈罕見近距離公開。（圖／翻攝自央視）

知名軍事自媒體「國平視野」指出，高機動野外發射能力，讓東風-41能實現 「打了就跑」的生存優勢，打破傳統固定發射井的脆弱性，使中國的核力量在遭受首輪打擊後仍能實施毀滅性報復，也因此東風-41的核心意義在於確保中國擁有可靠的二次核打擊能力。

該分析進一步表示，東風-41所體現出來的這些參數，反映中國在固體燃料、制導系統和突防技術上的進步，而央視作為中國國內權威媒體，高調官宣東風-41的數據，意味著更為先進的東風某型洲際導彈十之八九已裝備火箭軍。

上述提及更為先進的東風某型洲際導彈很可能就是網傳已久的東風-51，網傳消息指出，這款洲際導彈安裝最先進的三級火箭發動機，射程能達到1.6萬公里，最快飛行速度為30馬赫，相當於每小時飛行能力達到3.7萬公里以上。和東風41的最大不同在於發射方式，東風-51除了能具有公路移動發射的能力之外，還能從地下的固定發射井進行發射。

▼東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

▲▼東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

